معاون فرماندار رودبار: رضایتمندی مردم تاب آوری جامعه را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه، عصر دوشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر گیلان به تشریح ظرفیتها، آسیبها و چالشهای فراروی این شهرستان پرداخت و با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی رودبار اظهار کرد: این شهرستان با در بر گرفتن حدود ۲۰ درصد از مساحت استان گیلان، دارای ۵بخش،۷ شهر و حدود ۲۰۰ روستا است، اما علیرغم برخورداری از ثروت های خدادادی، از حیث برخورداری از زیرساختها در جایگاه هفدهم در استان قرار دارد که سزاوار مردم شریف و صبور جنوبی ترین شهرستان استان نیست.
معاون فرماندار رودبار،با بیان اینکه دومین شهرستان پهناور گیلان،همچنین دومین قطب صنعتی استان است،افزود: رودبار رتبه نخست معادن استان را در اختیار دارد و حدود ۷۰ درصد مصالح معدنی و منابع آبی گیلان را تأمین میکند؛ با این حال، این منطقه با معضل کمآبی دستوپنجه نرم میکند.
نصیری لاکه در ادامه به معضل ریزگردها در برخی نقاط شهرستان اشاره کرد و گفت: اگرچه رودبار از یکهزار و ۲۵۰ کیلومتر راه کددار برخوردار است که از این نظر، شبکه راههای آن حتی از برخی استانها و شهرستانهای بزرگتر گستردهتر است، اما همچنان با کمبودهای زیرساختی جدی روبهروست.
لزوم توجه ویژه به نیاز زیرساخت در برنامهریزیها و تخصیص اعتبارات
وی مساحت را یکی از شاخصهای اساسی در سنجش نیاز به خدمات و زیرساختها برشمرد و بر لزوم توجه ویژه به این مؤلفه در برنامهریزیها و تخصیص اعتبارات تأکید کرد و در ادامه گفت: با پیگیری های فرماندار شهرستان و نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی، این شاخص نیز در توزیع اعتبارات استانی لحاظ شده است.
معاون فرماندار رودبار همچنین به توسعه بیرویه مرغداریها در این منطقه در سالهای گذشته هشدار داد و بیان کرد: قرار گرفتن رودبار در قطب تولید مرغ، سبب افزایش چشمگیر شمار این واحدها شده است. این موضوع در برخی از روستاها، بهدلیل رعایت نشدن استانداردهای زیست محیطی، عدم برخورداری از منبع آبی مطمین و اضافه بنای غیرمجاز و افزایش بدون مجوز جوجه ریزی توسط برخی از واحدها، مشکلاتی برای ساکنان و مجاوران این مناطق ایجاد کرده و به نارضایتی انجامیده است.
نصیری لاکه با یادآوری ضرورت توجه فوری مسئولان به خواستههای مردمی تصریح کرد: اولویت دادن به پیگیری مشکلات مردم، خط قرمز فرماندار رودبار است؛ چراکه در کنار بیتوجهی به برخی مطالبات، کوتاهی در اقناعسازی افکار عمومی نیز مزید بر علت شده و میتواند بستر نارضایتی را گسترش دهد.
وی از برگزاری ۱۱ میز خدمت در پنج ماه اخیر در سطح شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از منویات قائد شهید حضور مسئولین در بین مردم و ارتباط بی واسطه با ولی نعمتان اصلی انقلاب است و این سیاست توسط فرماندار محترم در یکسال گذشته در دستور کار ادارات قرار گرفته است.طبیعتاً امروز، فارغ از هر جایگاه و سمت، باید با رویکردی خادمانه و و با روحیه جهادی در مسیر جلب رضایت مردم گام برداریم.
معاون فرماندار رودبار تأکید کرد که افزایش سطح رضایتمندی در شرایط فعلی، ضمن ارتقای تابآوری ملت در برابر دشواریها و فشارهای اقتصادی، در خنثیسازی راهبردهای دشمن و کاستن از آثار تحریمهای ناجوانمردانه بسیار مؤثر خواهد بود.
نصیری لاکه با اشاره به اهمیت کریدورهای تجاری کشور اظهار داشت: محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا بهطور طبیعی تجارت دریایی را دچار اختلال میکند. از سوی دیگر، سهم تجارت ریلی در کشور کمتر از ۱۰ درصد است که نشان میدهد بخش اعظم نیازهای اقتصادی به مسیرهای دریایی وابسته است و به عنوان یک راهبرد باید از ظرفیت دریای کاسپین و کشورهای همسایه بیشتر استفاده کنیم.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و اقدامات دولت افزود: مدیریت کشور با تکیه بر همدلی و وفاق ملی و در سایه تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، در تلاش است تا نظم امور در این شرایط حساس حفظ شود و جا دارد از همه خادمین مردم در دولت وفاق ملی و در سطح استان از استاندار گیلان تشکر کنم.
نصیری لاکه با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی، رمز عبور موفق از پیچهای تاریخی است، اظهار کرد: برابر سخنان قائد شهید در نزدیکی قله قرار داریم، با اتحاد و همصدایی میتوانیم از این مقطع خطیر عبور کنیم و شاید بتوانیم تاریخ جمهوری اسلامی را به دو مرحله تقسیم کنیم. طبیعتاً ایران بعد از جنگ اخیر با قبل آن تفاوت فاحش خواهد داشت و به پاس ایثار و رشادت های سپاه مقتدر،ارتش پر افتخار، نیروی انتظامی غیور و نیروهای انقلابی در دستگاه امنیتی، جهان شاهد ایران قدرتمندتر خواهد بود. لذا هرگونه تلاش برای اختلافافکنی در شرایط فعلی، خواه ناخواه بازی در زمین دشمن محسوب میشود.
امنیت غذایی، ستون امنیت ملی است
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی گفت: یکی از عرصههای جنگ ترکیبی دشمن، حوزه غذا و امنیت غذایی است. دشمن با بهرهگیری از روشهای گوناگون، از جمله ایجاد آفات و آسیب به محصولات و جنگ بیولوژیک در صدد اختلال در چرخه تولید داخلی برآمده است.
معاون فرماندار رودبار امنیت غذایی را یکی از ارکان اساسی امنیت کشور دانست و افزود: تحقق این مهم، نیازمند عزم جدی همه دستگاهها، بهویژه مجموعه جهاد کشاورزی است.
نصیری لاکه با اشاره به جایگاه محصول زیتون در اقتصاد و کشاورزی گیلان، ابراز نگرانی کرد و گفت: زیتون یکی از محصولات استراتژیک استان به شمار میرود، اما متأسفانه در سالهای اخیر،به دلیل عدم پیگیری جهت توسعه باغات در رودبار، استانهایی نظیر زنجان، قزوین و فارس در این حوزه از گیلان پیشی گرفتهاند.
وی تصریح کرد: زیتون رودبار یک برند شناختهشده، ارزشمند و یک مزیت رقابتی است و برای جبران عقبماندگیهای این بخش، باید مبارزه بیولوژیک، علمی و تخصصی با آفات با جدیت دنبال شده و تجهیزات مورد نیاز نیز بهموقع تأمین و توسعه باغات با گونه های اصلاح شده و مقاوم به آفات در دستور کار قرار گیرد.
معاون فرماندار رودبار با تأکید بر جایگاه راهبردی این شهرستان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید زیتون کشور، بر ضرورت تشکیل هرچه سریعتر قرارگاه ویژه در حوزه زیتون توسط سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد.
وی اضافه کرد: مخاطرات پیشروی باغات زیتون نظیر تنشهای کمآبی، سرمازدگیهای دیررس بهاره و شیوع آفات مهلکی همچون مگس زیتون، ضرورت عزمی جدی و برنامهای منسجم را برای مدیریت جامع این بخش آشکار ساخته است.
نصیری لاکه با اشاره به نقش کلیدی فناوری در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری باغات، اظهار داشت: بهرهگیری از فناوریها و تکنولوژیهای روز از قبیل سامانههای آبیاری هوشمند، سامانههای پایش و هشداردهنده آنلاین برای شناسایی بهموقع آفات و بیماریها، و همچنین روشهای مکانیزه و نوین در برداشت و فرآوری، توسط دستگاههای متولی و با همکاری بخش خصوصی، میتواند نقش مؤثری در مدیریت ریسک تولید ایفا کرده و از بروز هرگونه خسارت جبرانناپذیر به کمیت و کیفیت محصول و در نتیجه اقتصاد و معیشت کشاورزان جلوگیری نماید.
معاون فرماندار در پایان، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی همهجانبه بین دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی و تشکلهای صنفی، شاهد جهشی پایدار در ارتقای زنجیره ارزش زیتون و افزایش تابآوری باغداران رودبار در برابر چالشهای پیشرو باشیم.
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