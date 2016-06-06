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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

جایزه بهترین آنونس جشنواره انگلیس به «فصل فراموشی فریبا» رسید

جایزه بهترین آنونس جشنواره انگلیس به «فصل فراموشی فریبا» رسید

مسعود فرجام جایزه بهترین تریلر (آنونس) جشنواره بین المللی گلاسکوی انگلستان را برای فیلم «فصل فراموشی فریبا» دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره گلاسکوی انگلستان در سی ام ماه می ۲۰۱۶ برگزیدگان بخش های مختلف را اعلام کرد و آنونس فیلم «فصل فراموشی فریبا» ساخته مسعود فرجام به عنوان بهترین تیزر فیلم های سینمایی این دوره از جشنواره گلاسکوی انگلستان «TMFF» شناخته شد.

آنونس «فصل فراموشی فریبا» در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز نامزد بهترین تیزر شد.

فیلم «فصل فراموشی فریبا» به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رافعی پیش از این جوایز متعددی برای سینمای ایران به ارمغان آورده است.

پخش بین المللی فیلم در دفتر سینمایی فیلمنگاران با مدیریت عباس رافعی انجام می پذیرد.

کد مطلب 3677892
عطیه موذن

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