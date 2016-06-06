جایزه بهترین آنونس جشنواره انگلیس به «فصل فراموشی فریبا» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره گلاسکوی انگلستان در سی ام ماه می ۲۰۱۶ برگزیدگان بخش های مختلف را اعلام کرد و آنونس فیلم «فصل فراموشی فریبا» ساخته مسعود فرجام به عنوان بهترین تیزر فیلم های سینمایی این دوره از جشنواره گلاسکوی انگلستان «TMFF» شناخته شد.
آنونس «فصل فراموشی فریبا» در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز نامزد بهترین تیزر شد.
فیلم «فصل فراموشی فریبا» به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رافعی پیش از این جوایز متعددی برای سینمای ایران به ارمغان آورده است.
پخش بین المللی فیلم در دفتر سینمایی فیلمنگاران با مدیریت عباس رافعی انجام می پذیرد.
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