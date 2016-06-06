حجتالاسلام محمدعلی حقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رمضان ماه نزول قرآن است و در این آشنایی با روخوانی و روانخوانی و فصیح خوانی، آشنایی و یادگیری مفاهیم و ترجمه آیات و آشنایی با حداقل تفسیر موضوعی آیات الهی بایستی بیشتر پرداخت.
وی با اشاره به اینکه تنظیم زندگیهایمان با قرآن در ماه مبارک رمضان ازجمله کارهایی که میتوان انجام داد، افزود: ارائه سبک زندگی قرآنی با شروع حداقلها از حلال و حرام در امورات جاریه تا متعارفات روزمره و تنظیم چشمانداز راهبردی برای زندگی خانوادگی از منظر قرآن موادی است که در ماه نزول قرآن موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر بهترین سبک تربیت نفس فرزندان را بر مبنای قرآنی عنوان کرد، گفت: تربیت فرزند از منظر قران و اهلبیت (ع) از دوران نوزادی تا ازدواج بایستی خانوادهها سبک تربیت فرزندان خود را بر مبنای تربیت نفس با قرآن قرار دهند و از طرفی اکنون شخصیت نوجوانان در زندگی فردی و اجتماعی نیاز به مهندسی دارد.
حجتالاسلام حقی مردم را حفظ به حرمت ماه مبارک رمضان و احترام به روزهداران توصیه کرد، بیان داشت: تبیین جایگاه کهک ولایتفقیه (اهمیت حکومت دینی و نقش رهبری) و نقش ولایتفقیه در مهار بحرانی خصوصاً در سه دهه اخیر از جمله مواردی است که روحانیون و علماء بیشازپیش به اهمیت آن توجه داشته باشند.
وی با اشاره به توجه ویژه به فرمایشات مقام معظم رهبری خصوصاً در مورد نامگذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، گفت: پرداخت کردن به ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع از حریم اهلبیت (ع) باید توسط روحانیون توجه کرده و برای مردم تبیین شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر با تأکید بر اینکه مراسمهای مختلفی در طول ماه مبارک رمضان در مساجد شهرستانهای اهر و هوراند برگزار میشود، اضافه کرد: ۳۰ مسجد شهر اهر در طول ماه مبارک رمضان میزبان برنامههای تبلیغی خواهد بود و در ۴ مسجد مراسم جزء خوانی قرآن صورت خواهد گرفت.
حجتالاسلام حقی به قرآنخوانی در ادارات شهرستان اهر روزانه یک صفحه اشاره و تصریح کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان طبق سنوات گذشته غبارروبی مساجد، امامزادگان، حسینیهها انجام میشود و امسال عموماً یک هفته مانده رمضان غبارروبیها صورت میگیرد.
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