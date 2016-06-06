مجتمع های دیجیتال در بخش دینی برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی موسویان، ظهر دوشنبه، در بازدید از مجتمع دیجیتال قائم (عج) گرگان، افزود: باید اعتقادات فرزندانمان به دین افزیش یابد؛ تنها در این صورت می توان در مقابل هجمه های شبکه های اجتماعی ایستاد.

وی با تاکید بر این نکته که آنچه در فضای مجازی اتفاق می افتد نیاز به ادبیات دینی دارد، افزود: در صورت بی توجهی به این موضوع باید شاهد خروج جوانان از دین باشیم.

موسویان آموزش در حوزه باور، دین و عقیده برای جوانان را از وظایف مجتمع های دیجیتال دانست و تصریح کرد: ما با یک هجمه بسیار نادری مواجه هستیم که اگر امروز برای آن چاره ای اندیشیده نشود در سال های آینده قادر به انجام کاری در این حوزه نخواهیم بود.

وی خواستار توجه و آموزش مقابله با هجمه فرهنگی دشمن به نسل آینده شد و افزود: تمام دستگاه های فرهنگی برای این امر باید پای کار بیایند.

به گفته وی، جوانان ما تابع فرهنگی هستند که به سمت کشورهای دیگر یورش می برد؛ آنچه رخ می دهد یک اتفاق بزرگی است که ذره ذره پیش می رود اما همه چیز را در بر می گیرد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه خواستار ورود مجتمع های دیجیتال به حوزه فضای مجازی شد و یادآور شد: مجتمع های دیجیتال این قابلیت را دارند تا فضای مجازی خودساخته و مدیریت شده ایجاد کنند از این رو فعالیت آنها در حوزه فضای مجازی یک ضرورت به شمار می رود.