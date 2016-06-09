۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

به همت کانون اندیشه جوان؛

کتاب بهشتی در زمین به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب بهشتی در زمین که به همت کانون اندیشه جوان و در سطح کتاب دانشجو به قلم آقای حسن ابراهیم زاده نوشته شده است، به چاپ چهارم خود رسید.

این کتاب درصدد است تا با گفتن از شکفتن تا عروج بهشتی و همچنین ویژگی های زندگی اش، نقش پر رنگ و بسامان این شهید را چه در دوران انقلاب و چه پس از آن نمایان سازد.

شهید بهشتی از بزرگ مردان تاریخ انقلاب ماست که در الگوگری برای جوانان و مدیران فرهنگی، می تواند بی نظیر باشد. گرفتار نیامدن در روزمرگی، نگرش کلان، مدیریت و برنامه ریزی، آینده نگری و دوراندیشی، پیروی و تعبد در دین، مدیریت گروهی، حلم، اتکا به نفس، خردورزی و هوشیاری، محاسبه گری، خستگی ناپذیری و ... از ویژگی های این شخصیت برجسته بشمار می آیند.

چاپ چهارم بهشتی در زمین که به همت کانون اندیشه جوان و به قلم آقای حسن ابراهیم زاده سامان یافته است دارای شش فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول: فصل شکفتن

فصل دوم: دوران بیداری و تجربه

فصل سوم: دوران رویارویی و مبارزه

فصل چهارم: دوران تأسیس انقلاب

فصل پنجم: دوران تثبیت انقلاب

فصل ششم: فصل عروج

نویسنده در بخشی از کتاب خود و در وصف این چهره عظیم انقلابی چنین می نویسد:

روح آرامی داشت، اما سرشار از حرکت و توانایی. مسلمانی را عاشقی می دانست؛ ‌خودش هم عاشقی میکرد. نگاه معتدل بهع اسلام و آموزه های قرآنی، او را  از گزند تندی ها و سستی ها رهانیده بود و چنین نگرشی، همان قدر که طلاب و روحانیون و دانشگاهیان و جوانان را به دور خود میخواند، جریان های واپسگرا را به صف آرایی برمی انگیخت؛ تا آنجا که در پرهیاهو روزهای گرم جنگ، داستان مظلومیتش در تقویم انقلاب نقش بست و بر دوش داغداری بدرقه شد.

گفتني است چاپ چهارم کتاب بهشتی در زمین به قلم حسن ابراهیم زاده، با قيمت ۹۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.

