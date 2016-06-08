ساخت و ساز در حریم شبکه برق فشار قوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی صبح امروز پس از بازدید از منطقه ۲۰ شهرداری تهران، به بوی تعفن کانال عباس آباد واقع در محدود عباس آباد اشاره کرد و گفت: این کانال از مرکز تصفیه جنوب خارج می شود و به سمت ورامین می رود . BOD و COD موجود در این کانال بر اساس گزارش های رسمی بالا است و برای کشاورزی نیز مناسب نیست. ظاهرا حجم فاضلاب وارداتی به این تصفیه خانه بیش از ظرفیت است از این رو بخشی از این فاضلاب بدون تصفیه وارد محیط زیست می شود. انتظار داریم دراین خصوص وزارت نیرو مداخلات لازم را داشته باشد.

وی به کانال سرخه حصار در حاشیه محله عباس آباد نیز اشاره کرد و افزود: این کانال آب های سطحی و فاضلاب را از مناطق ۴، ۱۳، ۱۴،‌۱۵ و ۲۰ عبور می‌دهد. بخشی از این محله فاصله کمتری با مناطق مسکونی دارد و روبازبوده و مشکلات متعددی برای ساکنان ایجاد کرده است.

حافظی با بیان اینکه بخشی از فاضلاب تهران به کانال عماد آور سرریز می شود که از این فاضلاب برای آبیاری مزارع اطراف استفاده می شود، تصریح کرد: سبزیجاتی که در این مزارع کشت می شود آلوده هستند و انتظار داریم وزارتخانه های بهداشت، جهاد کشاورزی و نیرو وسازمان محیط زیست با حساسیت بیشتری به موضوع آبیاری زمین های کشاورزی با فاضلاب رسیدگی کنند. با تکذیب و انکار این مساله، مشکلات حل نمی شود.

وی با بیان اینکه در محله ملک آباد واقع در محدوده جوانمرد قصاب کانال برق فشار قوی از روی منازل مردم عبور می کند،‌ تصریح کرد:‌حدود ۳۰۰ واحد در این محله وجود دارد که با این مشکل مواجه هستند. در محله علائین نیز حدود ۲ کیلومتر از شبکه برق فشار قوی از روی منازل مسکونی عبور می کند حتی برخی از دکل ها وسط حیات منازل است. وزارت نیرو و شهرداری نباید اجازه ساخت و ساز در این محدوده را می دادند. امیدواریم با توجه به مشکلات ایجاده شده و آسیب های جدی که به سلامتی شهروندان ساکن وارد می سازد، این معضل با همکاری وزارت نیرو و شهرداری حل شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به مشکلات حاشیه دژ رشکان نیز اشاره کرد و گفت: این محله منطقه حفاظت شده سازمان میراث فرهنگی است اما یک زمین بزرگ در این محدوده که پهنه فضای سبز دارد به دپو و محل خرید و فروش کمپرسورهای سنگین تبدیل شده است .

حافظی با بیان اینکه در حاشیه این محل نیز، تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی صورت می گیرد، تاکید کرد: این مسیر بشدت آلوده است همچنین در خیابان عبدالملکی روزهای چهارشنبه هر هفته تبدیل به بازار هفتگی می‌شود که مشکلات متعددی برای ساکنان ایجاد می کند، انتطار داریم شهرداری مداخلات لازم را برای حل این مشکلات انجا م دهد.

وی با اشاره به تبدیل مرکز درمانی به تعمیرگاه خودرو در محله علائین گفت: این مکان موقوفه و کاربری درمانگاه دارد که در سال ۹۲ با کمک شهرداری و با صرف ۷۵ میلیون تومان بازسازی می شود اما متاسفانه در زمان بهره برداری به تعمیرگاه خودرو تبدیل می شود.