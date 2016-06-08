سرهنگ جواد صفایی در گفتگو خبرنگار مهر، در تشریح این خبر اظهار کرد: با شکایت فردی مبنی بر اینکه شخصی به نام (ع) به منظور پرداخت بدهی خود چند فقره چک صادر کرده اما پس از مراجعه شاکی به بانک برای وصول چک ها معلوم شده است که چک ها سرقتی و مغایرت امضا داشته اند موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، صاحبان چک ها به پلیس آگاهی دعوت شدند که در تحقیقات صورت گرفته اعلام داشتند که دسته چک ها از داخل خودروهایشان به سرقت رفته است.

سرهنگ صفایی بیان کرد: با توجه به اظهارات شاکی و صاحبان چک ها، دستگیری (ع) در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی البرز قرار گرفت که پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی، متهم شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: با بررسی مقدماتی سوابق نامبرده مشخص شد که متهم دارای دو فقره سابقه محکومیت کیفری جعل امضا (همین شیوه فعلی) است.

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات تکمیلی، متهم اعتراف کرد که پس از به دست آوردن دسته چک های سفید امضا تعدادی از چک ها را با امضای خودش در شهرهای تهران، شهریار، کرج و تبریز خرج و در قبال آنها اقلامی را خریداری کرده است.

سرهنگ صفایی افزود: با توجه به اعترافات صریح متهم و مستندات موجود همه شاکیان پرونده که در شهرستان های مختلف با دریافت چک مسروقه با امضای جعلی به وی کالا فروخته بودند و یا چک هایشان به سرقت رفته بود شناسایی و دعوت شدند.

وی افزود: پس از مواجهه حضوری و انجام تحقیقات بیشتر، ۱۰ فقره سرقت، کلاهبرداری و جعل از متهم کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان گفت: متهم با حکم مقام قضایی و اخذ وثیقه مناسب راهی زندان شد.