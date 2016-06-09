اختراع زیر سطحی ساز آبیاری قطره ای در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی گفت: این اختراع به شماره ۸۷۹۸۲ در اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است.
وی افزود: حاصل این اختراع افزایش راندمان آبیاری قطرهای در کشاورزی است.
وی گفت: تبخیر آب از سطح خاک یکی از مشکلات اساسی آبیاری قطرهای است که اتلاف بخشی از آب خروجی از قطرهچکان را در پی دارد اما این اختراع آب خارج شده از قطرهچکان را به زیر سطح خاک انتقال داد.
درویشی تصریح کرد: این اختراع شامل یک میله توخالی با سر نوکتیز و ته پهن و دارای روزنههای متعدد است که باید در خاک فرو رود و یا نصب شود و با گذاشتن قطرهچکان آبیاری قطرهای بر روی آن، آب خارج شده به درون خاک منتقل می شود.
وی افزود: اختراع آماده تجاری سازی است و در حفظ منابع آبی موثر خواهد بود.
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