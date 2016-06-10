حمید بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نقاط حادثه خیز شهرستان دشتی رفع می‌شود، اظهار داشت: در چند سال اخیر کارهای خوبی در این زمینه انجام شده که شاهد کاهش تصادفات جاده ای در این حوزه بودیم.

وی افزود: تبدیل آبنما به ابنیه فنی در محور جاده روستایی یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بوده است که از سال ۹۳ تاکنون چهار آبنما خطر ساز در جاده‌های روستایی این شهرستان به پل تبدیل شده است.

بردستانی تبدیل دو آبنما به پل در مسیر گزدراز به شیخیان‌ها، آبنما در مسیر احشام قایدها به چارک و آبنمای مسیر چارک به درازی از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه‌ها هشت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه‌ها رفع نقاط مختلف حادثه خیز جاده‌ای است.

بردستانی یادآور شد: بهسازی و تعریض محورهای مختلف روستایی از جمله ناصری به شنبه، گزدراز به شیخیان‌ها و محور خورموج به سمت کنگان در راستای رفع نقاط حادثه خیز جاده ای پرتردد انجام شده است.

وی بیان کرد: امسال نیز تبدیل آبنمای مسیر چاوشی به چهله و خورموج به چارک به پل نیز در دستور کار قرار دارد.