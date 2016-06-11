به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فنی و حرفهای، عبدالرسول کازرونی در نشست با مسؤولان دانشگاه پیام نور استان بوشهر، با بیان اینکه درصد بالایی از کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفهای استان از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهها هستند، بیان کرد: استقبال و نیاز دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به کسب مهارت در رشتههای مختلف، وظایف ما را نسبت به فراهم کردن بستری مناسب برای این عزیزان دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر، آماده ارائه دورههای آموزش مهارتی در مراکز آموزش فنی و حرفهای ثابت و جوار دانشگاهی و آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد در سطح استان به دانشجویان علاقهمند به فراگیری مهارت است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر بر توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهی تأکید کرد و گفت: تعامل دانشگاهها با مراکز آموزش فنی و حرفهای زمینه توانمندسازی دانشجویان را فراهم میکند.
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