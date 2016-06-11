به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌عباس غلام‌زاده ظهر شنبه در نشست کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: در دو ماهه نخست سال جاری نیز این کشفیات افزایش ۱۴ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: افزایش ایستگاه‌های ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی استان، میزان قاچاق کالا را کاهش خواهد داد.

غلام زاده تصریح کرد: در این راستا بازرسیها در محورهای استان شدت گرفته و با قاچاقچیان کالا به شدت برخورد می شود.

وی افزود: احداث و تجهیز ایستگاه‌های ایست و بازرسی در استان نیازمند تامین اعتبار است.

غلام زاده اظهار داشت: قاچاق کالا بر اقتصاد استان و کشور اثرات مخربی خواهد داشت.

وی افزود: بیشترین کالاهای قاچاق در استان از سمت ورودی گچساران از بندرهای جنوبی وارد استان می‌شود.

غلام زاده تاکید کرد: محور گچساران به بنادر جنوبی در استان نیازمند احداث دو ایستگاه ایست و بازرسی است.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی استان در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سخت ترین شرایط نیز از وظایف خود کوتاهی نمی کنند.