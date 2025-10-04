رشد ۳۰ درصدی ورودی پرونده های کالای قاچاق در گچساران

علی گشتاسبی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۱ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا مختومه شده که ارزش آنها ۱۹۶ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه ماهیانه حدود ۵۰ خودرو شوتی قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی در شهرستان گچساران توقیف می شود ،بیان کرد: بیشترین کالاهای کشف شده از این خودروها لوازم خانگی، مواد خوراکی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی، کیف و کفش از بنادر دیلم و گناوه به اصفهان و تهران می باشد.

رئیس تعزیرات حکومتی گچساران بیشترین پرونده های وارده قاچاق کالا و ارز در استان را متعلق به گچساران دانست و اظهار کرد: این امر به علت نزدیکی شهرستان گچساران به بنادر و مناطق صفر مرزی و همچنین واقع شدن در مسیر ترانزیتی کشور می باشد.

وی قاچاق کیسه های آرد را یکی دیگر از مهمترین پرونده های ورودی گچساران دانست و گفت:متخلفان آرد را به قیمت دولتی از روستاییان استان فارس خریداری و با قیمت چندین برابر به استان خوزستان و کشور عراق میفروشند.