۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

پژمانفر با اشاره به انتصاب مدیر شبکه مستند:

حلقه مدیران را گسترده کنیم/ حضور جوانان حزب‌اللهی لازم است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تبریک انتصاب سلیم غفوری به عنوان مدیر جدید شبکه مستند سیما، این انتصاب را اتفاق خوب برای سیما دانست و گفت که می توانیم بیش از پیش حلقه مدیران را گسترده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتصاب سلیم غفوری مدیر جدید شبکه مستند گفت: حضور نیروهای جوان، کارآمد و حزب اللهی در عرصه های مختلف فرهنگی خصوصا صدا و سیما نه تنها مثبت بلکه لازم است و ما چاره ای جز این نداریم و باید با پیدا کردن نیروهای متعهد و متخصص چرخ گردش نخبگان را در کشور به حرکت درآوریم.

وی افزود: نبود افراد جدید در عرصه های مدیریتی، کشور را به بن بست می کشاند و ما نباید شاهد این باشیم که یک عده ای معدود ولو اینکه افراد خوبی هم باشند مدام در پست ها جابجا شوند چراکه عرصه فرهنگ و هنر عرصه خلاقیت است و طبعا این خلاقیت در جوان ترها به نسبت بیشتر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه گاهی در مدیریت ها اغماض های نامربوط صورت می گیرد، عنوان کرد: در عرصه های مدیریت خصوصا مدیریت فرهنگی تعهد مدیر به منافع و مصالح کشور شرط لازم است و اگر ما به این نکته توجه نداشته باشیم قافیه را باخته ایم.

وی با بیان اینکه امروز نیروهای متعهد و متخصص در عرصه فرهنگی کم نداریم و باید به آنها توجه کنیم، گفت: حضور افرادی مانند غفوری در سیما که هم متعهد و هم متخصص هستند، نشان می دهد که می توانیم بیش از پیش حلقه مدیران را گسترده تر کنیم و ان شاءلله امیدواریم این روند در سازمان صدا و سیما استمرار داشته باشد.

عطیه موذن

