به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتصاب سلیم غفوری مدیر جدید شبکه مستند گفت: حضور نیروهای جوان، کارآمد و حزب اللهی در عرصه های مختلف فرهنگی خصوصا صدا و سیما نه تنها مثبت بلکه لازم است و ما چاره ای جز این نداریم و باید با پیدا کردن نیروهای متعهد و متخصص چرخ گردش نخبگان را در کشور به حرکت درآوریم.

وی افزود: نبود افراد جدید در عرصه های مدیریتی، کشور را به بن بست می کشاند و ما نباید شاهد این باشیم که یک عده ای معدود ولو اینکه افراد خوبی هم باشند مدام در پست ها جابجا شوند چراکه عرصه فرهنگ و هنر عرصه خلاقیت است و طبعا این خلاقیت در جوان ترها به نسبت بیشتر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه گاهی در مدیریت ها اغماض های نامربوط صورت می گیرد، عنوان کرد: در عرصه های مدیریت خصوصا مدیریت فرهنگی تعهد مدیر به منافع و مصالح کشور شرط لازم است و اگر ما به این نکته توجه نداشته باشیم قافیه را باخته ایم.

وی با بیان اینکه امروز نیروهای متعهد و متخصص در عرصه فرهنگی کم نداریم و باید به آنها توجه کنیم، گفت: حضور افرادی مانند غفوری در سیما که هم متعهد و هم متخصص هستند، نشان می دهد که می توانیم بیش از پیش حلقه مدیران را گسترده تر کنیم و ان شاءلله امیدواریم این روند در سازمان صدا و سیما استمرار داشته باشد.