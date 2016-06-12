رونمایی از نرم افزار «اطلس شیعه» در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی موسسه تبیان، در تشریح فعالیت های موسسه تبیان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن، خبر از رونمایی نرم افزار «اطلس شیعه» داد. محمدرضا سلطانی شیرازی در تشریح این خبر گفت: موسسه تبیان که سابقه درخشانی در فعالیت های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی دارد، در بیست و چهارمین دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، حضور فعال و پررنگی خواهد داشت و خدمات متنوعی را به اقشار مختلف بازدیدکنندگان ارائه خواهد کرد.

وی افزود: همچون سالیان گذشته وب سایت تبیان به عنوان یکی از جامع ترین پرتال های فضای مجازی، به ارائه محتواهای مرتبط با ماه مبارک رمضان خواهد پرداخت و شبکه اجتماعی تبیان نیز علاوه بر ارائه خدمات عضو گیری، مسابقه فعالترین صفحات رمضانی کاربران در شبکه اجتماعی تبیان را در طول برگزاری نمایشگاه قرآن امسال، برگزار خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی موسسه تبیان گفت: ارائه محتوای غنی در شبکه تخصصی قرآن به مخاطبین، از دیگر برنامه های موسسه تبیان در نمایشگاه قرآن امسال خواهد بود.

وی عنوان داشت: طرح هنر و خلاقیت تبیان نیز میزبان خردسالان و کودکان بازدیدکننده از بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم می باشد تا از استعدادها و خلاقیت های آنان در جهت خلق آثار قرآنی و مذهبی استفاده کند.

محمدرضا سلطانی شیرازی با اشاره به اینکه تولید نرم افزارهای قرآنی و دینی، یکی از باسابقه ترین فعالیت های موسسه تبیان می باشد، گفت: در نمایشگاه قرآن نیز جدیدترین دستاوردهای این موسسه را به مخاطبین عرضه خواهیم کرد که از مهمترین آن ها می توان به نرم افزار «اطلس شیعه» اشاره کرد.

وی افزود: در نرم افزار «اطلس شیعه» تلاش شده است تا تاریخ شیعه در قالب نقشه های جغرافیایی ارایه شده و حدود پیشرفت تشیع در هر مقطع تاریخی و در هر نقطه جغرافیایی نشان داده شود.

مدیر روابط عمومی موسسه تبیان گفت: موسسه تبیان با جذب مشارکت کاربران و پیش بینی برنامه هایی همچون دیوار نگاری پیام های قرآنی در محل غرفه و برگزاری مسابقات پیامکی با موضوع مفاهیم قرآنی، در مسیر تحقق شعار بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با عنوان «به سوی فهم قرآن» گام برخواهد داشت.

گفتنی است، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از تاریخ 24 خرداد الی 8 تیرماه امسال، از ساعت 18 الی 23:30در محل مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره)، برگزار خواهد شد و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نیز در بخش موسسات این نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان محترم خواهد بود