۵ کشته و زخمی در جدیدترین حادثه تیراندازی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، این حادثه صبح امروز در در یکی از مناطق مسکونی در نزدیکی لس آنجلس رخ داده و هنوز جزئیات بیشتری در مورد آن منتشر نشده است.

حادثه تیراندازی در حالی در یکی از مناطق مسکونی در نزدیکی لس آنجلس روی می دهد که روز شنبه نیز در دو حادثه تیراندازی در «دالاس» تگزاس و «اورلاندو» فلوریدا دونفر کشته و یک نفر مجروح شد.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالاست.

شایان ذکر است که پیش از این، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای، ناتوانی در اعمال محدودیت بر قوانین مربوط به حمل اسلحه در آمریکا را به عنوان یکی از ناکامی های خود در دوران ریاست جمهوری اش دانسته بود.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوریکه تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.

در همین رابطه در سال ۲۰۱۵ «اریک هولدر» وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد: میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا کنون در مقایسه با سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سه برابر شده است.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارت خانه در ۱۰ سال گذشته ۵۰ هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم، و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.