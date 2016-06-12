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۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

ماشین سازی تبریز یک مدافع جدید جذب کرد

ماشین سازی تبریز یک مدافع جدید جذب کرد

تبریز - مدافع تبریزی تیم فوتبال فولاد خوزستان به ماشین سازی تبریز پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ماشین سازی که در فصل جاری به مسابقات لیگ برتر راه پیدا کرده است برای آمادگی بیشتر در این مسابقات و حضوری قدرتمند در لیگ برتر به دنبال جذب بازیکنان جدید و ترمیم نقاط ضعف خود است.

عصر امروز در همین خصوص بهمن کامل مدافع تبریزی تیم فوتبال فولاد خوزستان باعقد قراردادی به ماشین سازی تبریز اضافه شد.

احمد کامدار، سانتوز، گردانی، نوری، قربانی و صادقیان بازیکنان جدیدی هستند که در طی این چند روز به عنوان بازیکن جدید به ماشین سازی اضافه شده اند تا شاگردان خطیبی برای حضور قدرتمند در فصل جدید لیگ برتر آماده شوند.

کد مطلب 3684232

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