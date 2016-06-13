از گنه دم به دمم آتش توفنده شدم/ مناجات خوانی حاج محمود کریمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مناجات خوانی حاج محمود کریمی که به صورت استودیویی ضبط شده است از لینک بالا قابل دریافت است.

بخشی از ابیات خوانده شده در این کلیپ صوتی به قرار زیر است:

از گنه دم به دمم آتش توفنده شدم

هم شدم از توبه خجل هم ز تو شرمنده شدم

صاحب من خالق من داور من یاور من

حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم

شعله ای از نار بدم، شاخه ای از خار بدم

با نظر رحمت تو باغ گل از خنده شدم

قطره بدم بحر شدم ذره بدم مهر شدم

بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده شدم

وصف تو شد عزت من هجر تو شد ذلت من

با سرافزار ولی بی تو سرافکنده شدم