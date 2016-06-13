غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه این شورا گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد اکران دو فیلم سینمایی «من» به کارگردانی سهیل بیرقی در گروه سینمایی استقلال بعد از اکران فیلم «زاپاس» به کارگردانی برزو نیک نژاد و فیلم سینمایی «دختر» به کارگردانی رضا میرکریمی در گروه سینمایی ماندانا بعد از فیلم «ننه نقلی» بسته شد.

وی تاکید کرد: فروش فیلم های روی پرده طی یک هفته گذشته بالا بود به همین دلیل هیچ فیلمی از سینماها حذف نمی شود.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان با اشاره به مساله توقیف «آااادت نمی کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان گفت: مشکل این فیلم سینمایی توسط کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان و تعدادی از سینماگران در حال بررسی است و ما نیز در انتظار نتیجه تلاش های آنها هستیم.