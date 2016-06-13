پژمان بازغی از بیمارستان مرخص شد/ بازگشت به «روزهای بیقراری»

امیرحسین شریفی درباره وضعیت سلامتی پژمان بازغی بازیگر سریال «روزهای بیقراری»، به خبرنگار مهر گفت: طی چند روزی که بازغی در بیمارستان بستری بود برنامه ریزی گروه به گونه‌ای رقم خورد که خللی در مراحل ساخت سریال به وجود نیاید و از طرف دیگر نیز نظارت دقیقی بر مراحل درمان این بازیگر خوب کشورمان داشتیم تا هرچه زودتر با بهبود کامل به جمع خانواده و همکاران خود بپیوندد.

وی افزود: هر چند مشکل پژمان بازغی مشکل حاد و جدی نبود اما برای اینکه خیال مان از همه جهت راحت باشد تصمیم بر این شد که چند روزی تحت نظر کامل کادر پزشکی باشد. با لطف خداوند مشخص شد این بازیگر خوب و توانا هیچ مشکلی ندارد و از سه روز آینده مجددا بازی خود را در «روزهای بیقراری» آغاز خواهد کرد.

گروه تولید «روزهای بیقراری» در حال حاضر در لوکیشن هتل - بیمارستان گاندی مشغول تصویربرداری یکی از بخش‌های مهم این سریال هستند. یکی از ویژ‌گی‌های این سریال این است که در ۴ استان و منطقه جغرافیایی نظیر تهران، اصفهان، همدان و گیلان تصویربرداری می‌شود و در سکانس‌های هر استان تعدادی از بازیگران بومی و مطرح آن استان به گروه می‌پیوندند.

تصویربرداری این سریال به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی با حضور بازیگران اصلی شامل پژمان بازغی، الهام حمیدی، سارا صوفیانی، کامران تفتی با هنرمندی بهنوش بختیاری و با حضور ابوالفضل پورعرب در تهران ادامه دارد و در روزهای پایانی تصویربرداری در لوکشین‌های تهران ۶ بازیگر جدید به گروه پیوستند.

والیه علوی عطیه غبیشابی، حمیدرضا هدایتی، حسام منظور، فاطمه واحدی و زهرا برومند ۶ بازیگری جدیدی هستند که به «روزهای بیقراری» پیوسته‌اند که با توجه به تنوع جغرافیایی این سریال و تصویربرداری در ۴ استان مختلف دو بازیگر از اصفهان،یک بازیگر از همدان و یک بازیگر از گیلان هستند.

عوامل اصلی سریال «روزهای بی‌قراری» عبارتند از: کارگردان: کاظم معصومی، نویسنده: مهدی بهپور، مدیر تصویربرداری شهریار اسدی، مدیر صدابرداری: آرش برومند، مدیربرنامه ریزی: نغمه نظری، مدیر چهره پردازی: جلال امیری مرندی، طراح صحنه و لباس: شیرین بویایی دوست، تدوینگر: پرهام وفایی، انتخاب بازیگران: شاهرخ شریفی، هماهنگی تولید: مهدی شریفی، دستیار: حمید باب الحوائج، عکاس:سیما محمدی، مشاور رسانه ای: احسان هوشیارگر، مدیر تولید: جعفر صمدی، تهیه کننده: امیر حسین شریفی به سفارش حوزه سیمای استان ها.