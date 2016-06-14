باند کشتار قوچ و میش در خواف شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر عباس طاهریان افزود: در پی گزارش دوستداران محیط زیست از فعالیت گسترده و غیرمجاز عده ای سودجو در مناطق خواف، رشتخوار و گناباد، مشخص شد افرادی اقدام به شکار غیرمجاز وحوش کرده و بخشی از گوشت آن را نیز به قیمت گزاف به فروش رسانده اند.

وی اظهار کرد: ماموران یکان حفاظت محیط زیست در بازرسی از منزل یکی از متخلفان، مقداری گوشت تازه قوچ و میش و یک تخته پتوی آغشته به خون و موی شکار را کشف کردند.

وی گفت: متخلف که متوجه حضور ماموران در منزل خود شده بود متواری شد که پس از دو روز خود را به اداره حفاظت محیط زیست خواف معرفی کرد.

طاهریان افزود: در گوشی تلفن همراه متهم نیز تصاویری از شکار چهار قوچ و میش وحشی با سلاح کلاشینکف، شکار دو راس آهو و استفاده وی از سلاح ساچمه زنی دولول مشاهده شد که تمام مدارک و تصاویر استخراج و تحویل مراجع قضایی شد.

وی اظهار کرد: با ارجاع پرونده به دادسرای خواف و معرفی دیگر عوامل توسط متهم، حکم جلب آنها از سوی دادیار شعبه اول دادسرای خواف صادر و متهم دستگیر شده نیز برای انجام تحقیقات فنی و دقیق، تحویل پلیس اطلاعات و امنیت خواف شد.

شهرستان خواف با گونه های شاخص مانند قوچ، میش، آهو و گربه شنی در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.