غلامرضا موسوی دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مساله پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم های در حال اکران در شبکه های ماهواره ای، توقیف فیلم ها و اقدام های صنفی در این رابطه توضیح داد: شورای عالی تهیه کنندگان براساس وظیفه ذاتی صنفی خود، ۲ مساله را پیگیری می کند؛ اول اینکه مشکلاتی را که حدس می زند ممکن است همکاران دچار آن شوند پیشاپیش شناسایی کرده و نسبت به حل آن اقدام کند. دوم اینکه اگر مشکل حرفه ای مانند مساله توقیف فیلم ها به دلیل پخش تیزرها در شبکه های ماهواره ای رخ داد، در زمینه حل این مشکلات اقدام کند.

وی با اشاره به ورود قوه قضائیه به مساله پخش تیزر فیلم ها از شبکه های ماهواره ای، بیان کرد: شورای عالی تهیه کنندگان در همین راستا از همکاری و همراهی همکاران و به خصوص کانون کارگردانان سینمای ایران استفاده کرد و جلسه ای روز شنبه ۲۲ خرداد به طور مشترک بین کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان برگزار شد و مسائل و مشکلات پیش آمده و اتفاقاتی که احتمال دارد در این زمینه رخ دهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تشکیل کمیته بررسی مشکلات سینمایی با همکاری کانون کارگردانان

موسوی تاکید کرد: در همین زمینه کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان کمیته ویژه ای برای رسیدگی به مشکلات تشکیل داده اند که براساس برنامه ریزی هایی که در این کمیته می شود، فعالیت هایی را برای رفع مشکلات تهیه کنندگان سینما به لحاظ مادی و معنوی شروع می کنیم و امیدوارم با توجه به حسن نیتی که در مسئولان قوه قضائیه وجود دارد، بتوان نسبت به حل و فصل مشکلات پیش آمده اقدام کرد.

دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران گفت: اغلب اعضای قوه قضائیه شخصیت های محترم و فرهنگی هستند و نسبت به مسائل فرهنگی دیدگاه درستی دارند. زمانی که قوه قضائیه خود مکانی را به عنوان دادسرای فرهنگ و رسانه ایجاد کرده است، نشان می دهد که قوه قضائیه برای اهالی فرهنگ و هنر یک شان ویژه ای قائل شده و سعی کرده این افراد در برخوردهای اداری از ویژگی های متمایزی برخوردار باشند و کسانی که با آنها برخورد می کنند نیز بدانند که تمام مراجعان چه شاکی و چه متشاکی آدم های فرهنگی هستند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و دادستان نگاهی کاملا فرهنگی در این زمینه دارد، توضیح داد: از طرف دیگر قوانینی وجود دارد که قوه قضائیه مسئول اجرای این قوانین است. فکر می کنم باید ترتیبی اتخاذ شود که بعضی از قوانین نسبت به فعالیت های فرهنگی اصلاح شود. همچنین اساس بحثی که در حال حاضر دنبال می کنیم این است که فیلم به عنوان یک موجود زنده که بازتاب کار همه هنرمندان خود است مستقل از یکی از صاحبان آن است و اگر بر فرض محال تهیه کننده، سرمایه گذار و یا یک آدم وابسته به فیلم، خطایی انجام دهد، فرد خطاکار مورد موآخذه قرار گیرد نه اینکه فیلم دچار معضل و مشکل شود.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با مذاکراتی که با مسئولان داریم این نکته را جا بی اندازیم که در صورت خطای فرد، آن فرد تاوان اشتباه را بدهد نه اینکه فیلم توقیف شود. البته این را هم باید بگویم که در یک فیلم معمولا یک سرمایه گذار و یک تهیه کننده وجود ندارد و معمولا به دلیل هزینه بالای تولید بین یک یا چند نفر سرمایه گذار فیلم هستند و اگر در این میان یک سرمایه گذار اشتباه کند دیگر سرمایه گذاران نباید دچار معضل شوند.

وی توضیح داد: همچنین مورد دیگری که وجود دارد این است که نباید قبل از اثبات جرم اقدام به اعمال قانون کنیم. جرم فرد باید در دادگاه اثبات شود و در نهایت تاوان اشتباه خود را بدهد. براساس حدس و گمان نباید نسبت به اجرای قانون اقدام کرد.

موسوی در پایان گفت: پیش از این صاحبان فیلم ها اعلام کرده بودند که هیچ تبلیغ و تیزری را برای شبکه های ماهواره ای ارسال نکرده اند. ما نیز بنا را بر اعتماد می گذاریم، مگر ماموران قوه قضائیه به ما بگویند که صاحبان فیلم ها اشتباه کرده اند که در این صورت ما نیز به صورت صنفی با آن ها برخورد می کنیم.