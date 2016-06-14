«سلام بمبئی» برای بازبینی مجدد به ارشاد رفت/ واکنش به خبر ممیزی

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که این روزها در برخی از رسانه ها عنوان شده است که فیلم «سلام بمبئی» تولید مشترک ایران و هند با بازبینی مجدد توسط سازمان سینمایی مواجه شده و گفته شده که این فیلم با وجود داشتن پروانه نمایش مورد تایید قرار نگرفته است روابط عمومی فیلم اعلام کرد که فیلم «سلام بمبئی» مرحله اول دریافت پروانه نمایش را طی کرده و اصلاحات مورد نظر شورای پروانه نمایش را انجام داده و مجددا جهت بازبینی فیلم ارائه شده است؛ اتفاقی که به طور قطع موضوع عجیب و پیچیده ای نیست و صرفا روال قانونی و طبیعی است که تمام پروژه های سینمایی آن را طی می کنند تا با کیفیت مورد نظر آن شورا فیلم به اکران عمومی برسد.

در ادامه بیانیه روابط عمومی آمده است: «همچنین سازمان سینمایی از ابتدای کلید خوردن این پروژه تولید مشترک در جریان فیلمنامه و روند تولید فیلم بوده است، به طوری که حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز مدتی پیش و در هنگام ضبط فیلم «سلام بمبئی» در هند و در پشت صحنه آخرین اثر قربان محمدپور حاضر شد و از نزدیک در جریان روند تولید این فیلم قرار گرفت تا با حمایت و پشتیبانی سازمان سینمایی اولین فیلم جدی تولید مشترک بین ایران و هند که مورد تاکید ریاست محترم سازمان سینمایی بود در سطح منطقه و جهانی، اکران مناسبی داشته باشد.

به جز چند خبر رسمی ای که از طرف روابط عمومی پروژه سینمایی «سلام بمبئی» به خبرگزاری ها و روزنامه های رسمی کشور با عکس صحنه فیلم ارائه شده است، سایر عکس ها به خصوص پوسترهایی که در فضای اینستاگرام، مرتبط با این فیلم منتشر شده است همه به صورت خودجوش بوده و ارتباطی به پروژه سینمایی «سلام بمبئی» ندارد.»