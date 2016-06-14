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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۵

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی:

۶۶۰۰ نوآموز در پایگاههای سنجش سلامت آذربایجان غربی سنجش می شوند

۶۶۰۰ نوآموز در پایگاههای سنجش سلامت آذربایجان غربی سنجش می شوند

ارومیه - مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: تاکنون افزون بر شش هزار و ۶۰۰ نوآموز بدو ورود به دبستان در پایگاههای سنجش سلامت استان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سیدمصطفوی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از زمان آغاز پذیرش نوآموزان که شانزدهم خرداد ماه بوده پایگاهها پذیرای خانواده و کودکان بودند افزود: ۳۶ پایگاه در حال ارائه خدمات به خانواده ها بوده که ۶ پایگاه در ارومیه واقع شده و بقیه در شهرستانها مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح سنجش پیش دبستانی ها نیز بلافاصله بعد از اتمام سنجش نوآموزان پیش دبستانی نوبت دهی و آغاز می شود ادامه داد: سنجش کودکان پیش دبستانی نیز بلافاصله بعد از اتمام سنجش سلامت نوآموزان اطلاع رسانی و نوبت دهی آن آغاز می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال ۵۵ هزار نفر در طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و هشت هزار و ۳۰۰ نفر در ۱۰ پایگاه در طرح سنجش نوآموزان پیش دبستانی مورد ارزیابی قرار گیرند.

سیدمصطفوی گفت: هزینه اجرای طرح به ازای هر نوآموز ۱۴۰ هزار ریال بوده که در برخی مناطق روستایی و عشایری به صورت نیم بها و رایگان نیز انجام می شود.

در طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان این کودکان از نظر شاخصهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سنجش شنوایی و بینایی و بررسی کارت واکسیناسیون، توده بدنی، نسبت قد به سن، سابقه بیماریها، بهداشت پوست و مو از موارد مورد ارزیابی در سرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان هستند.

کد مطلب 3686187

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