وزیر خارجه آمریکا با همتای ونزوئلایی خود دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویتزر، مقامات آمریکا اعلام کردند که «جان کری» وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه با «دلسی رودریگز» وزیر خارجه ونزوئلا در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای غربی دیدار خواهد کرد.

گفتنی است که ونزوئلا به طور رسمی در دستور کار نشست این هفته مجمع عمومی «سازمان کشورهای آمریکایی» (اُ آ اِس) قرار ندارد،‌ اما مقامات این سازمان گفته اند که این موضوع بر مباحثات مجمع عمومی غالب خواهد بود.

یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که در میان اعضای سازمان «اُ آ اِس» یک اجماع نظر در خصوص لزوم ایفای نقش فعالتر این سازمان برای رفع بحران انسانی و نا آرامی سیاسی در ونزوئلا وجود دارد.

لازم به ذکر است که دولت ونزوئلا و مخالفان آن در هفته های اخیر برای آمدن به پای میز مذاکره، با حضور واسطه هایی در جمهوری دومینیکن نشست هایی جداگانه برگزار کردند.