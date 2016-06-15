مبارزه با موادمخدر باید به یک رفتار اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک بر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهار داشت: در کنار برنامه ها فرهنگی ورزشی، دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی باید موضوع مبارزه با مواد مخدر و هشدار به خانواده ها را پررنگ تر نشان دهند.

وی افزود: نهادینه کردن مبارزه با مواد مخدر موضوعی است که بنا به گفته رهبر معظم انقلاب، امری واجب و مهم است.

حسن بیگی گفت: مواد مخدر یک آسیب اجتماعی مهم است که در دنیا نیز به عنوان چهارمین بحران اجتماعی مطرح است گزینشی عمل نمی کند و همه خانواده ها و اقشار جامعه در خطر این آسیب قرار دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان داشت: کشور ما در همسایگی کشوری واقع شده که بخش عمده ای از مواد مخدر جهان را تولید می کند.

وی ادامه داد: براساس آمار به دست آمده ۳۵درصد این تولیدات روانه مرزهای جمهوری اسلامی می شود که درصدی از آن در داخل کشور توزیع و درصدی نیز از مسیرهای ترانزیتی کشور به سمت کشورهای دیگر عبور می کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: در دهه گذشته مواد مخدر صنعتی کمتر از ۵۰ نوع بود اما امروز بیش از ۵۰۰نوع مواد مخدر صنعتی جدید وجود دارد بنابراین با این تنوع در مواد مخدر، سوداگران مرگ هم برای توزیع آن از روش های نوین استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: در این راستا ما نیز باید در زمینه مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان از ترفندها و روش های جدید استفاده کنیم.

حسن بیگی افزود: درمان مواد مخدر صنعتی به واسطه تاثیرات عمیق و اختلالاتی که در عملکرد مغز و روان فرد گرفتار ایجاد می کند نسبت به مواد مخدر سنتی بسیار مشکل است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، پیشگیری از مصرف مواد مخدر صنعتی را در اولویت کار خود قرار دهد و این کارهای مهم باید با برنامه ریزی پیش رود.

وی اظهار داشت: در این ارتباط نیز هشدارهای لازم باید با روش های مختلف و ارائه آموزش و آگاهی از خطرات به خانواده ها ارائه شود که همان اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است.

حسن بیگی تاکید کرد: دستگاه ها نیز با وجود تنگناهای مالی و کمبود اعتبارات و بودجه در این زمینه باید مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی باید صیانت از بهبودیافتگان و برگزاری کمیته اشتغال و توانمندسازی بهبودیافتگان اعتیاد را در دستور کار خود قرار دهد.

در ادامه جلسه حمید کربلایی حسنی، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک، برنامه های تفریحی فرهنگی و ورزشی شهرداری اراک را با هدف جلوگیری و کاهش آسیب های اجتماعی تشریح کرد.

حسنی برگزاری همایش های خانوادگی ورزشی و فرهنگی، اجرای برنامه های متنوع ورزشی تفریحی، برگزاری مسابقات مختلف در بوستان های اراک، برپایی نمایشگاه کتاب، برپایی نمایشگاه با موضوع اعتیاد بلای خانمانسوز، مشاوره حضوری با موضوع پیشگیری از اعتیاد و دوره آموزشی با رویکرد مهارت های زندگی، ساخت مددسرا به منظور ساماندهی افراد آسیب دیده اجتماعی، اختصاص ده مکان برای انجمن معتادان گمنام(N.A) و مشارکت در برگزاری برنامه کارزار شیشه با همراهی بهزیستی استان را بخشی از فعالیت های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک برشمرد.

در پایان مهدی حقیقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید ملکی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اسماعیل تاج آباد رئیس شورای شهر اراک به تشریح برنامه های خود در ارتباط با کاهش آسیب های اجتماعی پرداختند.