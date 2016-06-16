به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس بین المللی اقتصاد در سن پترزبورگ روسیه با «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار می کند.

بر اساس این گزارش «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی در همین رابطه عنوان کرد: دیدار لاوروف و دی میستورا بر مسائل مربوط به حل و فصل بحران سوریه از جمله زمان دور بعدی مذاکرات سوریه متمرکز است.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: ما قصد داریم از دیمیستورا در خصوص زمان از سرگیری مذاکرات سوریه سوال کنیم و درخواست می کنیم که این مذاکرات در سریع ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: مسکو از اجرای روند مذاکرات با سرعت بیشتر حمایت می کند. زیرا در غیر این صورت از پایبندی به جدول زمانی که در جریان مذاکرات ژنو بر آن توافق کردیم، عاجز و ناتوان خواهیم ماند.

وی در ادامه بیان کرد: برخی از آغاز مرحله انتقالی در سوریه از اول آگوست و اجرای آن به میزان ۱۸ ماه سخن می گویند که ما در این رابطه هشدار می دهیم. زیرا این مسائل بدون گفتگو میان سوری ها نباید محقق شود.

بوگدانف در خصوص آتش بس حلب نیز عنوان کرد که مسکو برقراری آتش بس طولانی مدت در این شهر را تایید می کند و افزود: ما در این رابطه با آمریکایی ها به توافقی سطح بالا دست یافتیم و همچنین بیانیه های مشترکی نیز صادر کردیم که جامعه بین المللی می تواند از آن برای صدور قطعنامه استفاده کند.