خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: شورای طراحان مد آمریکا (CFDA) اجتماعی غیرانتفاعی متشکل از بیش از ۴۵۰ طراح مطرح مد آمریکایی است که در سال ۱۹۶۲ توسط النور لمبرت تاسیس شد. نخستین رییس این سازمان سیدنی رگ بود که تا سال ۱۹۶۵ در این سمت باقی ماند. از سال ۲۰۰۹ تا به حال، دایان فن فورشتنبرگ مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده دارد و استیون کُلب مدیر عامل آن است. وظیفه این سازمان «تقویت تاثیر و موفقیت طراحان آمریکایی در اقتصاد جهانی» است.

علاوه بر میزبانی جوایز سالانه مد CFDA، این سازمان متعهد به توسعه آینده استعدادهای طراحی آمریکا و همچنین حمایت کردن از طراحان شناخته شده است. برنامه‌‌های آموزشی آن از دانش آموزان دبیرستان، دانشجویان کالج و فارغ التحصیلان درجات بالاتر هم حمایت می‌کند.

تاریخچه مختصر؛ تحقق یک پیشگویی!

النور لمبرت به سرنوشت خود که توسط یک پیشگو پیش‌بینی شده بود باور داشت؛ پیشگو به او گفت که «زندگی طولانی‌ای خواهد داشت و با بزرگترین و با استعدادترین افراد عصر خود آشنا خواهد شد.» لمبرت به سرنوشت صنعت مد آمریکا هم باور داشت و برای آن نیازی به پیشگو نداشت.

النور لمبرت ۱۰۰ سال عمر کرد و ۷۰ سال از آن سال‌ها را به طور خستگی‌ناپذیری صرف خلق نهادها، افسانه‌ها و رخدادهای خارق‌العاده‌ای کرد که مد آمریکایی را مطرح کرد و نحوه نگاه و تجربه کردن آن توسط بقیه دنیا را تغییر داد.

او اهل دنیای هنر دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود و با استعداد خاصی که برای کارش داشت، نماینده هنرمندان آمریکایی شد که هم تراز هنرمندان اروپایی به حساب می‌آمدند. جالب‌تر از همه این است که راضی کردن نویسندگان مد آمریکایی سخت‌ترین کار او بود!

النور لمبرت (خانم سیمور برکسون) از برجسته‌ترین مسئولان اطلاع رسانی و تبلیغ مد، طراحی داخلی و دیگر زمینه‌های هنری، بشردوستی و سلیقه معاصر در آمریکا بود. او از پیشگامانی بود که مد و طراحان مد آمریکایی را به شرایط بین‌المللی حال حاضر رساند و نقشی اساسی درتعیین مد به عنوان یکی از عناصراصلی زندگی امروزی ایفا کرد.

خانم لمبرت که در شهر کرافوردزویل واقع در ایالت ایندیانا به دنیا آمد، به انستیتوی هنر «جان هرون» در ایندیاناپولیس و انستیتوی هنر شیکاگو رفت تا به مطالعه مجسمه‌سازی و همچنین گزارشگری مد بپردازد تا در نهایت بتواند به مسیر حرفه‌ای کاری خود را در نیویورک شکل بدهد.

نخستین کار او که همراه یکی از سازمان‌های تبلیغاتی واقع در منهتن بود، شامل برنامه‌های تبلیغی برای ناشران کتاب، گالری‌های هنری و هنرمندان می‌شد. او در اوایل دهه ۱۹۳۰ درافتتاح موزه هنر آمریکایی ویتنی دست داشت و در مراسم افتتاحیه آن هم شرکت کرد. او همچنین از کسانی بود که در تاسیس موزه هنرهای معاصر نقش داشت. لمبرت نماینده هنرمندان آمریکایی از جمله توماس بنتون، والت کان، جکسون پولاک، جان کری، جورج بِلوز، جیکوب اپستین و ایسامو نوگوچی بود، در تاسیس انجمن دلالان هنر آمریکایی کمک کرد و در سال‌های اولیه نماینده آن هم بود.

باور او مبنی بر اینکه طراحی لباس می تواند در دستان افراد با استعداد یک نوع هنر باشد، باعث شد فرصت نمایندگی بسیاری از طراحانی که حالا افسانه‌ای شده‌اند را به دست بیاورد. در گردهمایی رسانه‌ای نخستین سازمان تبلیغاتی صنعت مد آمریکا یعنی انستیتوی لباس نیویورک، او «هفته رسانه مد» را در نیویورک در قالب کلکسیون طراحان برای رسانه‌های بین‌المللی به وجود آورد و برای سرمایه‌داران مد اروپایی هم نمایش‌های مرکزی به وجود آورد که حالا سراسر دنیا آن ها را دنبال می کند.

خانم لمبرت ایده اصلی نمایش فوق‌العاده مد برای سازمان‌های خیریه و سرگرمی را با رخدادهای به یادماندنی مثل «راهپیمای بانوها» یا نمایش‌های ادامه داری مثل «نمایشگاه جهانی نیویورک» در سال ۱۹۶۴، چند نمایش به مناسبت عید پاک در تالار موسیقی رادیو سیتی و نمایش مد فرانسوی-آمریکایی که در سال ۱۹۷۳ در کاخ ورسای برگزار شد و لحظه تاریخی پذیرفته شدن مد آمریکایی بود، مطرح کرد. النور لمبرت نخستین انستیتوی لباس موزه هنرهای شهری را در سال ۱۹۴۸ به وجود آورد و مهمانی ای که به مناسبت آن برگزار شد، «مهمانی سال» لقب گرفت.

استخدام خانم طراح در وزارت خارجه

وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی ایالات متحده النور لمبرت را استخدام کرد تا چند نمایش مد آمریکایی در روسیه (دو بار در سال های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۷)، ژاپن، آلمان، سوییس، بریتانیا، ایتالیا و اتریش ترتیب بدهد.

در بیشتر موارد، نمایش‌های او نخستین نمایش عمومی مد آمریکایی در آن کشورها بود. او همچنین نمایش‌هایی را با حمایت مالی دولت آمریکایی از مجموعه هنرمندان آمریکایی در لندن، زوریخ، دوسلدورف، توکیو و دیگر مراکز مد شکل داد و آمریکا را وارد بازار مد دنیا کرد.

در سال ۱۹۶۵ لمبرت توسط پرزیدنت لیندون جانسون در زمان افتتاح «شورای ملی حمایت از هنر» وارد این شورا شد و تنها عضو اصلی شورای ملی هنر بود که در هیات مدیره شورای ملی حمایت از هنر هم حضور داشت. در سال ۱۹۶۲، او شورای طراحان مد آمریکا (CFDA) را شکل داد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۳، از اعضای افتخاری آن بود. سال ۱۹۸۸، او جایزه یک عمر دستاورد حرفه‌ای CFDA را به خاطر کمک های خاصش به دنیای مد دریافت کرد.

او موسس و هدایت کننده جوایز کُتی (Coty Awards) بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۸ بود و «نظرسنجی بین المللی بهترین لباس پوش» را تاسیس و هماهنگ کرد که از سال ۱۹۴۱ تا به حال به عنوان نظرسنجی ثبت آمار سلیقه مدرن در لباس به حساب می‌آید. او به فاصله کمی پیش از مرگش در سال ۲۰۰۳ وظایف سرپرستی این لیست را به ونیتی فر واگذار کرد. در سال ۱۹۳۶، وی با روزنامه نگار معروف و مدیر روزنامه یعنی سیمور برکسون که سال ۱۹۵۹ درگذشت، ازدواج کرد. پسر آن‌ها ویلیام برکسون شاعر و منتقد هنری شناخته شده‌ای است.

«اسکار مد» اهدا می‌شود به...

شورای طراحان مد آمریکا جوایز سالانه‌ای را در زمینه‌های مختلف مانند طراحی در لباس‌های زنان، مردان و همچنین دستاوردهای روزنامه‌نگاری، بینش خلاقانه و دستاوردهای طول عمر اهدا می‌کند که اغلب به عنوان «اسکار مد» شناخته می‌شود.

دوره ۲۰۱۶ جوایز مد شورای طراحان مد آمریکا روز دوشنبه ششم ژوئن در شهر نیویورک برگزار شد.

این مراسم سالانه به تجلیل از هنرمندانی در تمام حوزه‌های مربوط به هنر که فعالیت‌های چشمگیری در زمینه مد آمریکا داشته‌اند، می‌پردازد. اغلب چهره‌های معروف بسیاری در این جوایز شرکت می‌کنند؛ مثلا در سال ۲۰۱۳، هیلاری کلینتون که آن زمان وزیر امور خارجه ایالات متحده بود، در جوایز فشن CFDA در تالار الیس تولی در نیویورک شرکت و بالاترین افتخار آن یعنی جایزه موسس را به برنده‌اش که اسکار دلا رنا بود، اهدا کرد.

انجمن جوایز مد CFDA نامزدهای هر بخش را تعیین می‌کند؛ شبکه‌ای که شامل فروشندگان برتر مد، روزنامه‌نگاران، طراحان، کسانی که تاثیرگذار بوده‌اند و بیش از ۴۵۰ نفر از طراحان عضو CFDA می‌شود. هیات مدیره CFDA هم نامزدها و دریافت کنندگان جوایز را رسما تایید می‌کند.

این‌ها جوایز انجمن طراحان مد آمریکا هستند: طراح سال لباس‌های زنان، طراح سال لباس‌های مردان، طراح سال لوازم تزیینی، جایزه سوارفسکی برای لباس زنان، جایزه سوارفسکی برای لباس مردان، جایزه سوارفسکی برای طراحی لوازم تزیینی، جایزه یک عمر دستاورد حرفه‌ای جفری بین، جایزه بین‌المللی، جایزه موسس به افتخار النور لمبرت، جایزه رسانه به افتخار یوجینیا شپرد و جایزه تجلیلی ویژه هیات مدیره.

«صندوق مد» متولد شد

سازمان CFDA و مجله ووگ برنامه‌ای تشکیل دادند تا از نسل بعدی طراحان مد آمریکا حمایت کنند. به این ترتیب «صندوق مد CFDA/Vogue» با جمع آوری سرمایه شکل گرفت که وظیفه‌اش کسب درآمد سالانه کافی به منظور اهدای جوایز نقدی قابل توجه به یک یا چند طراح و همچنین هدایت تجاری است.

کمیته‌ای از متخصصان صنعتی دریافت کنندگان این جوایز نقدی را بر پایه استعداد چشمگیری که آن‌ها از قبل در زمینه طراحی مد نشان داده‌اند، انتخاب می‌کنند. فاکتور دیگر انتخاب آن‌ها، ظرفیت این افراد برای درخشش در آینده صنعت مد است.

کمیته انتخاب این صندوق، سالانه سه طراح رو به رشد مد را انتخاب می کند. افراد منتخب، از تیمی مجرب از افراد حرفه‌ای صنعت مد در زمینه‌هایی مثل برنامه‌ریزی تجاری، بازاریابی، تهیه و صادرات، آموزش بازرگانی می‌بینند.

علاوه‌بر این، هدف دیگر این صندوق تشویق کردن دریافت کنندگان نسبت به پیگیری نقشه‌های طراحی مستقل‌شان است. برنده اول ۳۰۰ هزار دلار و دو نفر بعدی هر یک ۱۰۰ هزار دلار دریافت می‌کنند.

برنامه‌ریزی برای مدسازان آینده

طرح «انکوباتور مد CFDA» از دیگر برنامه‌های این سازمان است. این برنامه توسعه‌ای به منظور حمایت از نسل بعدی طراحان مد در شهر نیویورک به وجود آمده است. این برنامه برای طراحان یک محیط حرفه‌ای خلاق به وجود می‌آورد و ماموریتش کمک به رشد و حفظ تجارت ۱۰ برند شرکت کننده طی مدت زمان دو سال است.

با فراهم کردن فضای استودیویی برای طراحی با هزینه کم، هدایت تجاری، آموزشی و برگزاری سمینار و به وجود آوردن فرصت‌های شبکه‌یابی، این برنامه راهی به شرکت کنندگان می‌دهد تا به پتانسیل حقیقی خود دست پیدا کنند و بخشی حیاتی از جامعه مد نیویورک بشوند.

در سال ۲۰۱۰، این برنامه با مدرسه تجارت استرن متعلق به دانشگاه نیویورک شریک شد تا وورکشاپی به وجود بیاورد که دانشجویان کارشناسی ارشد را با طراحانی که برای پروژه‌های توسعه‌ای کوچک کار می‌کنند، رو به رو کند. از کسانی که با موفقیت این برنامه را پشت سر گذاشتند می‌توان به پرابال گورونگ، طراح محبوب اهل نپال اشاره کرد.

«ابتکار تولید فشن» یا FMI از دیگر برنامه‌های CFDA است. این برنامه در حقیقت یک صندوق سرمایه‌گذاری است که به منظور کمک به تقویت صنعت لباس شهر نیویورک شکل گرفته است.

این برنامه بورسیه‌های مالی مناسبت با کارخانه‌های تولید مد نیویورک ارایه می‌کند که می‌خواهند کسب و کار خود را از طریق خرید لوازم نوآورانه، گسترش خدمات، تعلیم دادن کارمندان جدید و برنامه‌های کاری حرفه‌ای، گسترش دهند.

ابتکار FMI را CFDA به وجود آورد و آن را تحت هدایت اندرو رُزِن، در همکاری با سازمان توسعه اقتصادی شهر نیویورک (NYCEDC) اداره می کند. روز ششم ماه فوریه سال ۲۰۱۴، به عنوان بخشی از ابتکار تولید فشن، بیل د بلاسیو شهردار نیویورک از مرکز پوشاک FMI بازدید کرد و به هفت کمپانی تولیدی محلی، وام اهدا کرد.»

فشن، سرطان سینه را هدف می‌گیرد

دیگر برنامه مجزای سازمان CFDA، «فشن، سرطان سینه را هدف می‌گیرد» یا FTBC است؛ ابتکاری بر مبنای امور خیریه متعلق به بنیاد CFDA که از حسن نیت تمام عناصر صنعت مد (از جمله طراحان مد در ایالات متحده و در سطح جهانی، فروشندگان برتر، مدل‌ها و سلبریتی‌های مشهور دنیا، عکاسان مد و همچنین رسانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی) بهره می‌برد تا افزایش آگاهی نسبت به سرطان سینه در ایالات متحده و در دنیا را دنبال کند.

سمبل و نام این برنامه را رالف لارن درست کرد. برنامه FTBC نخستین بار در بهار سال ۱۹۹۴ طی هفته مد نیویورک معرفی شد و بعد در یک مراسم ویژه در کاخ سفید که به میزبانی هیلاری رادهام کلینتون که آن موقع بانوی اول ایالات متحده بود برگزار شد، در سپتامبر ۱۹۹۴ رسما کارش را آغاز کرد.

در این کمپین ابتدایی، ۴۰۰ هزار تی شرت FTBC فروخته شد که ۲ میلیون دلار برای مرکز سلامت نینا هاید در مرکز سرطان لومباردی واقع در دانشکاه پزشکی جورج تاون جمع کرد. این مرکز به درخواست خود رالف لارن و به یاد دوستش نینا هاید که دبیر مد سابق واشنگتن پست بود و سال ۱۹۹۰ به دلیل سرطان سینه از دنیا رفت، انتخاب شد.

تا امروز، نزدیک به ۵۰ میلیون دلار از کمپین‌های FTBC در سراسر دنیا به سازمان‌های خیریه سرطان سینه اهدا شده است. اعضای CFDA هم کالاهای خاص FTBC یا کالاهایی که با الهام از آن درست می‌شوند را در کمپین های شان یا به فروش یا به حراج می‌گذارند.

«بورس تحصیلی CFDA» از دیگر برنامه‌های این سازمان است که سالانه به دانشجویانی اهدا می‌شود که در یک برنامه تمام وقت چهار ساله طراحی شرکت می‌کنند. این برنامه تا به حال مبلغی معادل ۱.۴ میلیون دلار به دانشجویان اهدا کرده است.

همکاری‌ها گسترش می‌یابد

سازمان CFDA همچنین به خاطر همکاری‌های متعددش که به منظور پیشبرد مسیر حرفه‌ای اعضایش شکل می‌گیرند، شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۰، مونیک پن، پاتریک ارول و سوفی تیالت فینالیست‌های جوایز «صندوق مد CFDA/Vogue» با کمپانی گپ همراه شدند.

در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، برندگان جوایز این صندوق و نفرات دوم در همکاری با جی. کرو، چند مجموعه مد شکل دادند. در جشن سالگرد ۵۰ سالگی این سازمان، تارگت و نیمن مارکوس با ۲۴ عضو CFDA همکاری کردند تا یک مجموعه ویژه تعطیلات به وجود بیاورند که در اختیار هر دوی این فروشندگان قرار گرفت.

سازمان CFDA همچنین به خاطر پیشگام بودن در زمینه تکنولوژی در ارتباط با مد شناخته شده است. روز سوم اکتبر سال ۲۰۱۳، CFDA و گوگل پلاس یک برنامه خرید نوآورانه به عنوان «Shoppable Hangouts» به وجود آوردند.