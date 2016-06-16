به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان با دیدار با «مولودچاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه گفت: مولانا جلال الدین محمد بلخی افتخار مشترک دو کشور است و ما آماده هستیم که مثنوی معنوی و سایر آثار مولانا را به عنوان میراث مشترک افغانستان و ترکیه در سطح بین‌المللی به ثبت برسانیم.

این دیدار صبح امروز در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد و هر دو طرف در مورد گسترش مناسبات میان افغانستان و ترکیه گفتگو کردند.

۱۹ خرداد ماه نیز «نصیر احمد اندیشه» سرپرست و معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه افغانستان با «پتریشیا مک فلپس» نماینده یونسکو در افغانستان دیدار کرد و در این دیدار با ابراز نگرانی از این که ایران و ترکیه اخیراً توافق کرده‌اند تا مثنوی معنوی مولانا را به عنوان میراث مشترک فرهنگی این دو کشور ثبت جهانی کنند، گفته بود: هرگاه قرار باشد این اثر شناخته‌ شده ادبی و شاهکار عرفانی مولوی، ثبت میراث جهانی سازمان یونسکو شود، واقعیت تاریخی زادگاه خداوندگار بلخ نباید نادیده گرفته شود و پیوند مولانای بزرگ با افغانستان نباید فراموش شود.

اما در خبری که وزارت امور خارجه افغانستان در تاریخ ۲۰ خرداد ماه منتشر کرد، آمده است: وزیر امور خارجه افغانستان در رابطه با خبری که اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شده که گویا ترکیه و ایران به دنبال ثبت مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی به عنوان میراث فرهنگی هر دو کشور در یونسکو هستند، خواستار ارایه توضیحاتی از سوی ترکیه شد؛ اما مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه از این موضوع اظهار بی‌ اطلاعی نموده و به مسئولین دستور داده بود تا موضوع را پیگیری کرده و پیشنهاد و ملاحظه افغانستان به عنوان زادگاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی را در این زمینه در نظر بگیرند.

لازم به ذکر است در ۱۱ خرداد ماه «سید رضا صالحی امیری» رئیس سازمان مرکز اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران گفته بود: با ترکیه توافق کرده‌ ایم که مثنوی مولوی را به صورت مشترک ثبت کنیم، مولانا یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه است.

یونسکو سال ۲۰۰۷ میلادی را به نام مولانا نام گذاری کرده بود. مثنوی، مشهور به مثنوی معنوی یا مثنوی مولانا، نام کتاب شعری از مولانا جلال‌ الدین محمد بلخی، شاعر پارسی‌ گو است. این کتاب از ۲۶ هزار بیت و ۶ دفتر تشکیل شده و در قالب مثنوی سروده شده است.