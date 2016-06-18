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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ورود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی‌ها به ایران

ورود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی‌ها به ایران

عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها به میزان ۲.۵میلیارد دلار در خرداد امسال خبرداد و گفت:خارجی‌ها تا پایان سال ۸ میلیارد دلار سرمایه‌ به ایران می‌آورند.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حصول رفت و آمدهای خارجی بعد از اجرایی شدن تحریم‌ها خبرداد و گفت:  با توجه به اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و انجام سرمایه‌گذاری مستقیم نیازمند حل شدن مناقشات بین‌المللی ایرانی با کشورهای دنیا داشت، تنها در خردادماه امسال، ۲.۵ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادر شده است در حالی که برخی سالها، ایران در طول یکسال، ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود.

عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افزود: اکنون هجمه ورود خارجی‌ها برای مذاکره، بازدید از ایران و انعقاد قرارداد چند برابر شده و آنها تصمیم گرفته‌اند به ایران بیایند و مطالعات آنها برای ورود به بازار ایران اکنون منتج به نتیجه شده است، بنابراین اگر همین روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ادامه یابد، امسال می‌توان منتظر جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی به کشور بود.

وی تصریح کرد: این میزان سرمایه‌گذاری به جز شیوه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم همچون فاینانس، بای‌بک و BOT  است که این رقم سرمایه گذاری مستقیم را برای کشور بی‌سابقه می‌کند، بنابراین امسال باید منتظر اتفاقات خوبی در عرصه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشیم.

کد مطلب 3687900

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