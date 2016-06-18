مهرداد ميناوند و سعيد شهروز در «دورهمی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «دورهمی» امشب شنبه ۲۹ خردادماه ساعت ٢٣ میزبان سعید شهروز خواننده پاپ و مهرداد میناوند بازیكن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس می‌شود.



شهروز در این برنامه در گفتگو با مهران مدیری از دلایل كم كاری چند ساله اش و دلایل توفیق آلبوم پرطرفدار «غزلک» صحبت كرده است.



میناوند نیز در ادامه برنامه از ماجرای جلوگیری اش از ورود به برنامه «ماه عسل» و بیماری‌ای كه چند سال با آن دست به گریبان بوده با مدیری به گفتگو پرداخته است.



«دورهمی» پنجشنبه شب ها ساعت ٢١ و جمعه ها و شنبه شب ها ساعت ٢٣ روی آنتن شبکه نسیم می رود.