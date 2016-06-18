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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

مهرداد ميناوند و سعيد شهروز در «دورهمی»

مهرداد ميناوند و سعيد شهروز در «دورهمی»

«دورهمی» امشب ۲۹ خردادماه میزبان يك فوتباليست و يک خواننده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «دورهمی» امشب شنبه ۲۹ خردادماه ساعت ٢٣ میزبان سعید شهروز خواننده پاپ و مهرداد میناوند بازیكن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس می‌شود.

شهروز در این برنامه در گفتگو با مهران مدیری از دلایل كم كاری چند ساله اش و دلایل توفیق آلبوم پرطرفدار «غزلک» صحبت كرده است.

میناوند نیز در ادامه برنامه از ماجرای جلوگیری اش از ورود به برنامه «ماه عسل» و بیماری‌ای كه چند سال با آن دست به گریبان بوده با مدیری به گفتگو پرداخته است.

«دورهمی» پنجشنبه شب ها ساعت ٢١ و جمعه ها و شنبه شب ها ساعت ٢٣ روی آنتن شبکه نسیم می رود.

کد مطلب 3688719
محیا رضایی کلانتری

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