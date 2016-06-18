صدور حکم حبس ابد برای «محمد مرسی» در پرونده جاسوسی برای قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری المحیط، دادگاه قاهره مصر محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده این کشور و ۱۰ نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای قطر امروز شنبه از سر گرفت.

بر اساس این گزارش پس از گذشت ۱۹ ماه از آغاز روند محاکمه محمد مرسی و ۱۰ متهم دیگر در پرونده جاسوسی برای قطر، دادگاه جنایی مصر «محمد مرسی» را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین در حکمی دیگر مرسی را به 15 سال زندان محکوم کرد.

این دادگاه همچنین اعلام کرد که مفتی این کشور نیز حکم اعدام ۶ نفر از متهمین پرونده جاسوسی برای قطر را تایید کرده است.

اسامی این افراد بدین شرح است: احمد علی عبده عفیفی کارگردان فیلم های مستند، محمد عادل حامد کیلانی مهماندار هواپیمایی مصر، احمد اسماعیل ثابت اسماعیل عضو دانشگاه علوم و فناوری مصر، اسماء محمد الخطیب گزارشگر رسانه ای، علاء عمر محمد سبلان فعال در شبکه الجزیره قطر و ابراهیم محمد هلال رئیس بخش خبر در شبکه الجزیره قطر. از این میان ۳ نفر نخست زندانی و ۳ نفر بعدی فراری هستند.

پیش از این احکام اعدام ۶ متهم مذکور به مفتی مصر ارجاع داده شده بود تا در صورت تایید، حکم وارد مراحل اجرایی شود.

محمد مرسی در پرونده جاسوسی برای قطر متهم شده است که اسناد مهم دولتی مربوط به امنیت ملی مصر را در زمان ریاست جمهوری اش برای دولت قطر فاش کرده است. وی پیش از این در پرونده کشتار معترضان در برابر کاخ ریاست جمهوری به ۲۰ سال زندان و در پرونده فرار از زندان «وادی النطرون» به اعدام محکوم شده است.

شایان ذکر است که‌ محمد مرسی در سال ۱۹۵۱ میلادی متولد شده‌ است و پنجمین رئیس جمهور مصر و اولین رئیس جمهور بهار عربی مصر بود، وی در سال ۲۰۱۲ به‌ کرسی ریاست جمهوری مصر رسید و بعد از آنکه‌ در سال ۲۰۱۳ تلاش کرد تا قانون اساسی مصر را بر مبنای عقاید اخوان المسلمین بازنویسی کند، از سوی ارتش و السیسی از قدرت برکنار شد. نفر نخست زندانی و نفر بعدی فراری هستند.