به گزارش خبرگزاری مهر، در مذاکرات صورت گرفته و تفاهم بدست آمده بین دبیرخانه دائمی کنسرسیوم محتوای ملی (موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان) و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به زودی این مرکز نیز به کنسرسیوم محتوای ملی ( www.icnc.ir ) خواهد پیوست.

در این باره لیلا نعمتی انارکی رئیس كتابخانه مركزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد فعالیت‌های این کتابخانه به عنوان کتابخانه مرجع در حوزه علوم پزشکی در رابطه با اشتراک‌گذاری محتوا، به نحوه شکل‌گیری کتابخانه مجازی حوزه علوم پزشکی در فضای مجازی در آینده‌ای نزدیک پرداخت.

وی با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی دانشگاه‌ها در به اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش، افزود: یکپارچه سازی، بهترین راه حل برای دستیابی به اطلاعات است که مانع از اتلاف انرژی، بودجه و زمان می‌شود.

نعمتی انارکی با اشاره به راه‌اندازی اولین دانشگاه مجازی در حوزه علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: با افزایش سرعت تولید اطلاعات و کسری بودجه در بسیاری از سازمان‌ها، ضرورت به اشتراک‌گذاری تولیدات علمی در فضای مجازی بیشتر احساس می‌شود و بنگاه‌های تولید کننده اطلاعات مثل دانشگاه‌ها، باید در این حوزه مکمل یکدیگر باشند و تنها به تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران خود و به شکل جزیره‌ای اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حمایت وزارت بهداشت و سرمایه دانشی سایر کتابخانه‌های علوم پزشکی کشور متولی دسترسی کاربران حوزه علوم پزشکی به محتویات الکترونیک خواهد بود.

رئیس مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: با سرعت ظهور و نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جهان، امکان بهره‌مندی از خرد جمعی فراهم شده و به تقویت تولیدات پژوهشی از طریق دسترس‌پذیر ساختن آنها در رسانه‌های اجتماعی بیش از افزایش کمیت صرف این تولیدات پرداخته شده است.

نعمتی با اشاره به اهمیت اشتراک دانش در دنیا گفت: گاهی ارگان‌های دولتی یا غیردولتی در کشور ما محصولات تولید شده در سازمان خود را به جای اشتراک‌گذاری، احتکار می‌کنند که یکی از دلایل آن عدم پیاده‌سازی درست بحث مالکیت معنوی در کشور است.

وی با نگاهی به قوانین مالکیت معنوی در سایر کشورها، ابراز امیدواری کرد که با پیروی از این الگو در کشور ما، زمینه برای استفاده عموم از دانش تولید شده، فراهم شود.