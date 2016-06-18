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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

مقتدی صدر بازدید سفیرعربستان از زندان مرکزی الناصریه را محکوم کرد

مقتدی صدر بازدید سفیرعربستان از زندان مرکزی الناصریه را محکوم کرد

رهبر جریان صدر عراق طی سخنانی اعلام کرد که سفیر عربستان سعودی در بغداد حقی برای بازدید از زندان مرکزی الناصریه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، رهبر جریان صدر عراق در سخنانی حضور سفیر عربستان سعودی در زندان مرکزی الناصریه را محکوم کرد. 

بر اساس این گزارش «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: «ثامر السبهان» سفیر عربستان در عراق حق ندارد که از زندان مرکزی الناصریه بازدید کند. 

وی در ادامه سخنان خود در این راستا افزود: مداخله کشورهای همسایه در پرونده زندانیان قابل پذیرش نیست.

گفتنی است پیش از این منابع آگاه در این رابطه اعلام کرده بودند که «ثامر السبهان» سفیر عربستان در عراق نقشه ای برای فراری دادن زندانیان تروریست در زندان الحوت واقع در الناصریه طراحی کرده است و مستنداتی در دست دارند که نشان می دهد ساعت صفر اجرای نقشه السبهان نزدیک شده است.

همچنین پیش از این شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نُجَباء» با تأکید بر اینکه «ثامر السبهان» سفیر سعودی در بغداد یک شخصیت اطلاعاتی است، اعلام کرد: این فرد مأمور پیگیری پروژه تخریب در عراق است.

کد مطلب 3689145

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