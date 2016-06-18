به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی در حکمی رضا گل محمدی را به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب کرد. متن حکم دکتر گودرزی به گل محمدی به شرح ذیل است :

«نظر به تعهد و تخصص در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانها بدینوسیله به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش ،همراهی مدیران و کارکنان امور ورزش و جوانان استان در انجام وظیفه و ماموریت های محوله موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و همچنین حسن ارتباط با پیشکسوتان، ورزشکاران و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان تهران فراهم گردد.»