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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

با حکم وزیر ورزش؛

گل‌محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران شد/ گرشاسبی رفت

گل‌محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران شد/ گرشاسبی رفت

در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان رضا گل محمدی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب شد. وی جانشین حمیدرضا گرشاسبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی در حکمی رضا  گل محمدی  را به عنوان مدیر  کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب کرد. متن حکم دکتر گودرزی به گل محمدی به شرح ذیل است :

«نظر به تعهد و تخصص در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانها بدینوسیله به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش ،همراهی مدیران و کارکنان امور ورزش و جوانان استان در انجام وظیفه و ماموریت های محوله موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و همچنین حسن ارتباط با پیشکسوتان، ورزشکاران و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم  شریف استان تهران فراهم گردد.»

کد مطلب 3689236
رضا خسروي

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