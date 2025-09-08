  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

لزوم متناسب‌سازی اقدامات دستگاه‌ها با نیازهای روز جوانان

لزوم متناسب‌سازی اقدامات دستگاه‌ها با نیازهای روز جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: اقدامات دستگاه‌ها باید متناسب با نیازها و تغییرات نگرش جوانان طراحی و اجرا شود تا تأثیر واقعی در جامعه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری تهران، علی جوادی روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با تأکید بر ضرورت بازتوانی اعضای کارگروه، اظهار داشت: به دلیل ارتباط مستقیم بنده با جوانان و شناخت نیازها و تغییرات نگرش آن‌ها، احساس می‌کنم برنامه‌ها و پاسخ‌های ما در قالب اقدامات فعلی، کافی نیست و بیشتر متناسب با ذهنیت گذشته و عقب‌تر از نیازهای روز جامعه است.

وی افزود: این فاصله باعث شده است که اثرگذاری برنامه‌ها، جلسات و تأمین اعتبارها در اخلاق شهروندی، تاب‌آوری اجتماعی و مشارکت جوانان محدود باشد. بنابراین، لازم است اقدامات دستگاه‌ها به‌روز و متناسب با نیازهای واقعی جامعه طراحی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین به موفقیت‌های ورزشکاران استان در رویدادهای ملی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور، المپیادها و پارالمپیادهای استانی با حضور بیماران خاص، نابینایان و ناشنوایان برگزار شد و ورزشکاران ما موفق به کسب مدال‌های ارزشمند شدند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان تهران است که باید در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی بیشتر دیده شود.

جوادی در ادامه بر اهمیت هفته فرهنگی تهران تأکید کرد و بیان داشت: برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً بازتاب برنامه‌های روتین دستگاه‌ها باشد. این هفته فرصتی است تا لایه‌های پنهان و جذاب تهران به غیرتهرانی‌ها معرفی شود و ظرفیت‌های فرهنگی استان به‌ویژه صنایع دستی و بازی‌های بومی، بیشترین بهره را از این فرصت ببرند.

وی در پایان تصریح کرد: برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مردم از دم در خانه خود بتوانند در آن‌ها شرکت کنند و جنبه خانوادگی داشته باشند تا اثرگذاری بیشتری در جامعه ایجاد شود.

کد خبر 6584045
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها