مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا وارد فاز بین المللی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات «سلامت در حوادث و بلایا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان اولین مرکز تحقیقات در حوزه حوادث و بلایا، پس از یک دوره فعالیت ۱۰ ساله و تولید شواهد علمی، با دریافت موافقت اصولی از وزارت بهداشت، ارتباطات بین المللی خود را گسترش می دهد.

دکتر حمیدرضا خانکه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افزود: این مرکز تحقیقاتی که اولین مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا در کشور است ، پس از اخذ مجوز رسمی و موافقت اصولی وزارت بهداشت، امکان مشارکت علمی با سازمان جهانی بهداشت و دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور، و همچنین، استفاده از منابع مالی داخل و خارج از کشور را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات «سلامت در حوادث و بلایا»، می تواند بیش از گذشته با انجام پروژه های کاربردی و تولید شواهد علمی، آمادگی نظام سلامت را در زمینه سلامت در حوادث و بلایا ارتقاء بدهد.

خانکه اظهارداشت: چون سلامت ، مهمترین مطالبه مردم در هر حادثه می باشد و وزارت بهداشت نیز متولی سلامت جامعه است ، تلاش می کنیم تا با فعالیت بیش از پیش مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا ، تربیت دانشجویان تا سطح دکتری و انتشار اولین مجله علمی - پژوهشی انگلیسی زبان در حوزه سلامت در حوادث و بلایا ، شواهد علمی مورد نیاز نظام سلامت را تامین کنیم .

وی با اشاره به همکاری پنج عضو هیات علمی ثابت و سه عضو وابسته در مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، افزود: این مرکز تحقیقاتی دارای اساتید برجسته ملی و بین المللی از دانشگاه لایپزیک آلمان و دانشگاه های معتبر کشورهای کانادا و سوئد است که تمایل به انجام مطالعات مشترک و فعالیت های بین المللی نیز با مرکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارند.

به گفته معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، در مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، سه حوزه اصلی ۱- حوادث و بلایای طبیعی و کاهش خطر حوادث و بلایا در حوزه سلامت ، ۲- حوادث ترافیکی و معلولیت ها و مصدومیت های ناشی از آن، و ۳- تغییرات جوی و گرم شدن کره زمین و تاثیر آن بر سلامت مردم ، به عنوان محور کار مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، بطور تخصصی از حدود ده سال پیش آغاز به کار کرده و مطالعات افزایش آمادگی بیمارستانی و پیش بیمارستانی و توانبخشی در ابعاد مختلف جسمی ، روانی و اجتماعی را به انجام رسانده است.

خانکه از فعالیت های برجسته کشوری مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا گفت که اولین دستورالعمل (گادلاین) آمادگی بیمارستانی کشور که مورد تایید وزارت بهداشت نیز قرار گرفت، در این مرکز تولید شد، ضمن آنکه ، اولین ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا و ارزیابی خطر ، سطح بندی حادثه و آمادگی روانی و بیمارستانی ، از دیگر تولیدات علمی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث است که در سطح کشور، مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی همچنین درباره طرح های در دست اجرای مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا ، اظهارداشت: هم اکنون ، «طراحی ابزار آسیب پذیری سالمندان در حوادث و بلایا»، «طراحی ابزار آمادگی روانی جامعه»، «طراحی ابزار سنجش توانایی سالمندان برای اخذ گواهینامه»، «طراحی مدل تیم های اضطراری در حوادث»، «طراحی مدل مراقبت از سالمندان در حوادث و بلایا» ، «طراحی ابزار ارزیابی حوزه پیش بیمارستانی در حوادث» در دست اجرای محققان این مرکز تحقیقاتی است.

مرکز تحقیقات «سلامت در حوادث و بلایا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، یکی از هشت مرکز تحقیقات این دانشگاه است که هم اکنون ، محل دانش اندوزی و فعالیت های تحقیقاتی ۱۳ دانشجوی دکتری ، یک دانشجوی پسادکتری (داخل کشور) و یک دانشجوی مشترک دکتری با دانشگاه لایپزیک آلمان ، می باشد.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در برخی از رشته ها مانند رشته تحصیلی «سلامت در حوادث و فوریت های پزشکی» به عنوان تنها برگزارکننده دوره های تحصیلات تکمیلی و phd ، و در تعدادی از رشته ها، نخستین مجری دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور و حتی کشورهای منطقه شناخته شده است.

این دانشگاه در مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دارد، و زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می کند.