به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، یحیی رحمتی افزود: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان طی یک فقره عملیات اطلاعاتی و نفوذ در شبکه غیرمجاز خرید و فروش اشیاء تاریخی، موفق به کشف و ضبط تعداد۲۸۰ قطعه سکه طلا و نقره تاریخی متعلق به دوره ساسانی، اموی، عباسی، ایلخانی و تیموری و بازداشت یک نفر قاچاقچی در شهر زنجان شدند.

رحمتی با بیان اینکه تعداد ۱۲ عدد سکه نقره مربوط به دروه ساسانی و منقوش به خط پهلوی است افزود: یکی از سکه های نقره موجود نیز مربوط به دوره تیموری(قرن نهم) و از کم یابترین سکه های تاریخی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان خاطر نشان کرد: در این محموله قاچاق، تعداد ۲۵۹ عدد سکه مربوط به دوره اموی عباسی(قرن اول تا سوم هـ ق) یعنی دوره خلافت ابوالعباس سفاح، مقدر عباسی و معتضد عباسی و یک عدد سکه ایلخانی از جنس نقره مربوط به قرن هشتم کشف شد.

رحمتی با اعلام این مطلب که از این فرد قاچاقچی، یک عدد نشان لباس دایره ای شکل با تصویر شیر بالدار برجسته و از جنس طلا مربوط دوره ساسانی نیز به دست آمده است تصریح کرد: یک عدد ظرف بیضی شکل از جنس نقره با روکش طلا نیز به دست آمده است.

وی اظهار داشت: ۲عدد سنجاق سر از جنس نقره و با روکش طلا مربوط به دوره ساسانی که در انتهای یکی از این سنجاقها پیکره انسان وجود دارد نیز، کشف و ضبط شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: این اشیای تاریخی ارزش فرهنگی بسیار زیادی داشته و فرد بازداشت شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.





رحمتی، با قدردانی از فرماندهی و پرسنل یگان حفاظت اداره کل، از عموم هموطنان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه اخبار مربوط به حفاری ، خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، مراتب را با شماره تلفنهای ۳۳۳۲۳۰۲۸-۳۳۷۸۵۰۱۰ و یا سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۷۳۲۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند.

وی متذکر شد: سکه های مکشوفه برای انجام مطالعات کارشناسی به میراث فرهنگی استان تحویل شد.