آسمان تهران صاف در برخي نقاط غبار آلود است

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان استان هاي آذربايجان شرقي و غربي صاف تاقسمتي ابري و در پاره اي نقاط با افزايش ابر و و وزش باد گاهي رگبار موقتي و رعد و برق ، آسمان استان هاي خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، خارك ، كيش ، قشم ، سيري ، لاوان و ابوموسي صاف در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاك يا غبار آلود و در برخي از نقاط قسمتي ابري در برخي ازشهرهاي ساحلي و جزاير با افزايش ابر و مه صبحگاهي پيش بيني مي شود .

آسمان استان هاي خراسان شمالي ، رضوي ، جنوبي و كرمان صاف در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاك و در پاره اي از نقاط گاهي قسمتي ابري ، آسمان استانهاي كردستان ، كرمانشاه ، ايلام ، چهارمحال و بختياري ، كهگيلويه و بوير احمد و يزد صاف در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و در پاره اي از نقاط گرد و خاك و گاهي در ارتفاعات قسمتي ابري خواهد بود.

آسمان استان هاي گيلان ، مازندران و گلستان صاف و در پاره اي از نقاط قسمتي ابري همراه با مه صبحگاهي ، آسمان استان تهران صاف و در بعضي از ساعات غبار آلود ، آسمان ساير مناطق كشور صاف و در پاره اي از نقاط وزش باد و غبار آلود پيش بيني مي شود.

بيشينه و كمينه دماي تهران به ترتيب به 36 و 24 درجه سانتي گراد مي رسد.