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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

ادای احترام وزیر کشور به مقام شهدا در بیرجند

ادای احترام وزیر کشور به مقام شهدا در بیرجند

بیرجند- وزیر کشور در نخستین برنامه سفر خود به خراسان جنوبی، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در بدو ورود به خراسان جنوبی و در نخستین برنامه سفر خود، با حضور در یادمان شهید گمنام منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، با آرمان‌های شهدای والامقام تجدید میثاق کرد.

وی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت و بر ادامه مسیر پرافتخار شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مومنی در ادامه سفر خود به خراسان جنوبی، برنامه‌های مختلفی از جمله بررسی مسائل و ظرفیت‌های استان و حضور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های مختلف را در دستور کار دارد.

کد مطلب 6928110

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