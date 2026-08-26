ادای احترام وزیر کشور به مقام شهدا در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در بدو ورود به خراسان جنوبی و در نخستین برنامه سفر خود، با حضور در یادمان شهید گمنام منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، با آرمانهای شهدای والامقام تجدید میثاق کرد.
وی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت و بر ادامه مسیر پرافتخار شهدا و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
مومنی در ادامه سفر خود به خراسان جنوبی، برنامههای مختلفی از جمله بررسی مسائل و ظرفیتهای استان و حضور در آیین بهرهبرداری از طرحهای مختلف را در دستور کار دارد.
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