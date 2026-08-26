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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

افتتاح ۵۲۵ پروژه عمرانی با ۱۱ همت در اردبیل

افتتاح ۵۲۵ پروژه عمرانی با ۱۱ همت در اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل از افتتاح ۵۲۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱ همت و تحویل ۸۶۳ واحد مسکن ملی به مناسبت هفته دولت خبر داد.

مسعود امامی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که به نمایندگی از دولت در استان اردبیل حضور دارند و در سطح استان، مجموعاً ۵۲۵ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در نقاط مختلف افتتاح شد.

وی افزود: در شهرستان اردبیل، عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌ها آغاز و تعدادی نیز به پایان رسید. از جمله، ۸۶۳ واحد مسکن ملی در شهر اردبیل تحویل متقاضیان شد. افزون بر این، حدود ۱۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و CHP وارد مدار گردید و عملیات اجرایی ۴۶ مگاوات دیگر نیز شروع شد.

استاندار اردبیل گفت: کلنگ‌زنی شهرک کشاورزی و شیلات به وسعت ۱۵۰ هکتار با سرمایه‌گذاری ۱۴ همت که برای ۲ هزار نفر اشتغال‌زایی خواهد داشت، و نیز آغاز عملیات شهرک تخصصی فناوری در حمایت از فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان، از دیگر اقدامات مهم است. این پروژه‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانه‌ای، صنعت و عمران، گامی مؤثر در توسعه استان و خدمت به مردم شریف اردبیل خواهد بود.

کد مطلب 6928127

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