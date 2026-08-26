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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۰

عاملان قتل در عسلویه دستگیر شدند

عاملان قتل در عسلویه دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از شناسایی و دستگیری عاملان یک فقره قتل عمد با سلاح گرم، تنها ۱۵ ساعت پس از وقوع جنایت، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از ظهر سوم شهریور ماه، گزارش تیراندازی منجر به فوت به مرکز ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های پلیس در محل حاضر شدند.

وی اضافه کرد: متأسفانه جوانی ۳۳ ساله پشت فرمان خودرو، بر اثر اصابت گلوله جان باخته بود که با حضور دادستان در صحنه و هماهنگی قضائی، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه ادامه داد: با تلاش بی‌وقفه کارآگاهان و همکاری پلیس آگاهی استان بوشهر، عاملان جنایت که هیچ رد و نشانی از آنان در دست نبود، شناسایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات دستگیری این متهمان در یک اقدام فنی و دقیق انجام گرفت و یک قبضخ سلاح گرم کشف شد.

کد مطلب 6928136

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