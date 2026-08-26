عاملان قتل در عسلویه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از ظهر سوم شهریور ماه، گزارش تیراندازی منجر به فوت به مرکز ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های پلیس در محل حاضر شدند.

وی اضافه کرد: متأسفانه جوانی ۳۳ ساله پشت فرمان خودرو، بر اثر اصابت گلوله جان باخته بود که با حضور دادستان در صحنه و هماهنگی قضائی، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه ادامه داد: با تلاش بی‌وقفه کارآگاهان و همکاری پلیس آگاهی استان بوشهر، عاملان جنایت که هیچ رد و نشانی از آنان در دست نبود، شناسایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات دستگیری این متهمان در یک اقدام فنی و دقیق انجام گرفت و یک قبضخ سلاح گرم کشف شد.