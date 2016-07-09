قسمت ۱۰ فیلمنامه «علی البدل» در حال نگارش است/ تولید تا شهریور

الهام غفوری تهیه کننده سریال «علی البدل» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات جدید پروژه «علی البدل» و حضور بازیگران دیگر در سریال بیان کرد: فضای قصه «علی البدل» می طلبد که هر بار بازیگران جدیدی به آن اضافه شوند و ما تا آخر تصویربرداری بازیگران جدیدی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما در سریال «علی البدل» چند شخصیت اصلی داریم و در کنار آنها هر چند قسمت بازیگران جدیدی به کار وارد می شوند که با خود ماجراهای تازه ای را به داستان وارد می کنند.

غفوری همچنین با اشاره به فضای قصه و ورود این بازیگران اظهار کرد: هم اکنون نویسندگان در حال نگارش قسمت دهم فیلمنامه هستند و به تازگی هم سیما خضرآبادی به جمع بازیگران سریال پیوسته است.

تهیه کننده «پایتخت» درباره فضای «علی البدل» و داستان متفاوت آن گفت: «علی البدل» یک اثر رئال است و فضایی جدی دارد. تماشاگران نباید این سریال را با ذهنیت «پایتخت» ببینند و نباید بین این دو قصه متفاوت مقایسه صورت بگیرد چراکه حتی شوخی ها و فضای طنز دو داستان هیچ ارتباطی با هم ندارد.

وی درباره این سریال که همه بخش هایش در روستا می گذرد، اظهار کرد: «علی البدل» سریال پر هزینه تری نسبت به «پایتخت» است. تیم بازیگر این سریال از «پایتخت» بیشتر است و به لحاظر پروداکشن هم هزینه بیشتری را در برداشته است. ما در «پایتخت» خانه هایی کوچک در روستا داشتیم اما این مجموعه از دکورهای سنگینی برخوردار است و حتی بسیاری از دکورها مخصوص همین سریال ساخته شده‌اند چرا که روستایی که ما انتخاب کردیم شرایط کاملی برای کار نداشت.

غفوری درباره زمان پخش این سریال که پیش از این قرار بود در کنداکتور ماه رمضان قرار بگیرد، توضیح داد: هنوز درباره زمان پخش صحبتی با ما نشده است.

وی در پایان درباره زمان به طول کشیدن این سریال گفت: احتمالا تولید و تصویربرداری «علی البدل» تا شهریور ماه طول می کشد.

قصه «علی البدل» در روستایی در ناکجاآباد اتفاق می افتد و روایتی طنز دارد که به قلم محسن تنابنده و خشایار الوند نوشته می شود و سیروس مقدم کارگردانی آن را بر عهده دارد.