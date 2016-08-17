به گزارش خبرنگار مهر، سریال «علی البدل» به کارگردانی سیروس مقدم در روستایی در حوالی همدان در حال تصویربرداری است و هنوز مشخص نیست که چه زمانی به پخش می رسد.

تهیه کنندگی این سریال را الهام غفوری بر عهده دارد و فیلمنامه آن به قلم محسن تنابنده و خشایار الوند نوشته شده است.

«علی البدل» یک اثر رئال است که نسبت به کارهای قبلی سیروس مقدم پروداکشن سنگین تری دارد. این سریال همچنین از شخصیت های زیادی هم بهره گرفته است و یک قهرمان ندارد بلکه همه بازیگران داستان را جلو می برند.

این سریال از مناطقی از روستاهای مختلف تشکیل شده است که در نهایت یک روستا خواهند شد و همچنین چند حوضچه آب گرم دارد. اخیرا هم دکوری ساخته شده است که همچون یک هتل است و تاکنون ۸۰ درصد از تصویربرداری این سریال انجام شده است.

مهدی هاشمی، مهدی فخیم زاده، احمد مهرانفر، حسین محب اهری، هادی کاظمی، هومن حاجی عبداللهی، محمود جعفری، عزت الله رمضانی فر، بهرام افشاری، فروغ قجابگلی، هدیه آزاده، مهسا باقری، فرشته گلچین، آرزو نبوت، میثم چگینی و محسن تنابنده از بازیگران اصلی این سریال هستند.

قصه «علی البدل» در روستایی در ناکجاآباد اتفاق می افتد و روایتی طنز دارد که در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: من «علی البدل» هستم. فرعی، رزرو و جانشین عضو اصلی، حرف نزنم می گویند لالی حرف بزنم می گویند حق رای نداری. خلاصه هم هستم، هم نیستم.

این سریال در ۱۵ قسمت ساخته می شود که با توجه به تعداد قسمت ها و مشخص نبودن زمان پخش احتمال دارد نوروز ۹۶ از شبکه یک سیما پخش شود.