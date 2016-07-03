بکارگیری سربازان غایب و فراری غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب جعفرزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برخی افراد جامعه خدمت سربازی را یک وظیفه عمومی و تکلیف برای خود میدانند اما در این بین افرادی هستند که خدمت سربازی را نادرست تعبیر میکنند، باید گفت که اجرای قانون برای همگان یکسان بوده و افراد قانونمند همواره از قوانین پیروی میکنند.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی بر مبنای نیاز و مقتضیات زمانه در حال تعدیل و بازنگری بوده و در آبان سال ۹۰ مورد اصلاح قرار گرفت ادامه داد: خدمت وظیفه طلب میکند که همپای سایر خدماتی که در سطح جامعه برای عموم ارائه میشود دستخوش تغییرات قرار گیرند بنابراین مسئولان دستاندرکار به فکر اجرای شناور آن افتاده تا در حداقل زمان ممکن آثار و برکات آن را در جامعه مشاهده و اطلاعرسانی کنند.
حبیب زاده اضافه کرد: خوشبختانه امروز در جامعه برخی خدمت مقدس سربازی را برای خود تکلیف دانسته و در زمان مقرر آن را به جای میآورند اما متاسفانه عدهای نیز آن را بیگاری تلقی میکنند.
وی اظهارداشت: بنابراین اجرای این قانون برای همگان واجب است و کسانی که از قانون تبعیت میکنند تکلیف شناس و قانونمدار و آنهایی که قانونگریز هستند تنها خود را گرفتار ساخته و باید محدودیتهای اجتماعی را تحمل کنند.
رئیس پلیس وظیفه عمومی استان آذربایجانغربی عنوان کرد: بیشک نیروی مسلح نیز برگرفته از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره خواهان ایجاد بستری مناسب برای مشمولان هستند تا خدمت سربازی برای آنها آسان و مفید فاید باشد پس در این زمنیه تدابیری اتخاذ میکنند.
وی با اشاره به مزایای سربازان متاهل اظهار داشت: در این باره سربازان متاهلی که به خدمت سربازی اعزام میشوند به ازای هر فرزند از سه ماه کسری خدمت بهرهمند شده و مرخصی استحقاقی آنها همانند کارکنان کادر نیروی مسلح است.
حبیبزاده اعلام کرد: علاوه بر آن، کارکنان وظیفه متاهل میتوانند هفتهای سه روز پس از وقت اداری برای مرخصی به نزد خانواده های خود رفته و علاوه بر آن میتوانند در شهرستان محل سکونت همسران خود خدمت کنند.
رئیس پلیس وظیفه عمومی استان آذربایجانغربی افزود: اگر سربازی در حین خدمت متاهل یا صاحب فرزند شوند برای وی پاداش ازدواج و تولد فرزند اختصاص مییابد.
وی اظهار داشت: همه ساله تعداد بسیاری از مشمولان برای نیاز آموزش و پرورش در ابتدا در سپاه آموزش دیده و سپس به عنوان سرباز معلم در اختیار آن قرار میگیرند.
حبیبزاده با اشاره به جریمه مشمولان غائب بیان کرد: باید کسانی که سابقه حداقل هشت سال فرار از سربازی را دارند به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کرده و ثبت نام کنند چون برای این بازه زمانی غیبت، باید ۱۰ میلیون تومان جریمه بپردازند.
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