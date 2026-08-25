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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

عکس روز ناسا؛ سایه زمین در جریان ماه‌گرفتگی به تصویر کشیده شد

عکس روز ناسا؛ سایه زمین در جریان ماه‌گرفتگی به تصویر کشیده شد

تصویر روز ناسا به نمایشی از سایه زمین در جریان ماه‌گرفتگی اختصاص دارد؛ پدیده‌ای که شکل هندسی سایه سیاره ما را به‌وضوح نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، در این تصویر، ماه در مراحل مختلف ماه‌گرفتگی دیده می‌شود و سایه تاریک زمین به شکل بخشی از یک دایره روی سطح ماه قرار گرفته است. ناسا می‌گوید این سایه در واقع بخش تاریک و مرکزی سایه زمین است که هنگام قرار گرفتن ماه در مسیر آن، باعث ماه‌گرفتگی می‌شود.

این سایه شکلی مخروطی دارد و سطح مقطع آن دایره‌ای است. در جریان ماه‌گرفتگی، بخشی از این مخروط سایه روی ماه می‌افتد و به همین دلیل، لبه خمیده و دایره‌ای سایه زمین روی سطح ماه قابل مشاهده است.

عکس روز ناسا؛ سایه زمین در جریان ماه‌گرفتگی به تصویر کشیده شد

ناسا اشاره می‌کند که انسان‌ها دست‌کم از زمان ارسطو متوجه دایره‌ای بودن سایه زمین روی ماه شده‌اند؛ مشاهده‌ای که یکی از شواهد مهم برای پی بردن به کروی بودن زمین به شمار می‌رود.

تصویر امروز ناسا با عنوان «تصویری از سایه زمین در ماه‌گرفتگی‌ها» منتشر شده و عکس آن را «تیم مارتین» ثبت کرده است.

کد مطلب 6926967

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