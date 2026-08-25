وزیر راه و شهرسازی وارد ملایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی پیش از ظهر سه شنبه با استقبال حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی وارد ملایر شد.
وزیر راه و شهرسازی پس از ورود با حضور در گلزار شهدای ملایر و غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و به مقام والای آنها ادای احترام کرد.
این سفر در چارچوب برنامههای هفته دولت و با هدف افتتاح، بازدید و بررسی روند اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی استان همدان انجام میشود.
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