به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از آگهی‌های املاک در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان خرید و اجاره ملک می‌کرد.

وی در تشریح این پرونده اظهار داشت: متهم با انتشار آگهی خانه‌های اجاره‌ای و فروشی در سایت‌ها و فضای مجازی، خود را به عنوان مشاور املاک معرفی کرده و مدعی می‌شد فایل‌هایی را با قیمت مناسب و پایین‌تر از نرخ معمول در اختیار دارد.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهم پس از برقراری تماس با متقاضیان، تصاویر و مشخصات ملک را برای آنها ارسال می‌کرد و در صورت اعلام رضایت، از آنها درخواست می‌کرد مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب وی واریز کنند تا ملک را برایشان نگه دارد. مبالغ کلاهبرداری‌شده در این پرونده از حدود ۱۰ میلیون تومان آغاز شده و در برخی موارد به ۵۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

سرهنگ حاتمی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ نفر از شکات این پرونده شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم پیش از این در حوزه مشاور املاک فعالیت داشته و با سازوکار و نحوه دسترسی به فایل‌های ملکی آشنایی داشته است.

وی ادامه داد: متهم با استفاده از اطلاعات و فایل‌های موجود در برخی سامانه‌های تخصصی املاک، مشخصات و تصاویر واحدهای مسکونی را دریافت کرده و بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، آنها را مجدداً در فضای مجازی آگهی می‌کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در برخی موارد با استفاده از اطلاعات تماس افرادی که پیش‌تر برای خرید یا اجاره ملک با بنگاه‌های املاک ارتباط گرفته بودند، با آنها تماس برقرار کرده و عنوان می‌کرده است که فایل جدیدی مطابق نیاز آنها پیدا کرده است. سپس با ارسال تصاویر ملک، از قربانیان درخواست واریز بیعانه می‌کرد.

سرهنگ حاتمی خاطرنشان کرد: متهم پس از دریافت وجه، با بهانه‌هایی از جمله هماهنگی با مالک یا تعیین زمان بازدید، موضوع را به تعویق می‌انداخته و پس از مدتی نیز پاسخگوی مالباختگان نبوده یا با آنها برخورد نامناسبی داشته است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه بابت خرید یا اجاره ملک، از هویت مشاور املاک، مالکیت فرد معرفی‌شده و صحت اطلاعات ملک اطمینان حاصل کنند و از واریز وجه به حساب اشخاص ناشناس یا فاقد مجوز خودداری کنند.

تشریح جزئیات طرح مقابله با سارقان در پلیس آگاهی تهران بزرگ

در جریان اجرای طرح مقابله با سارقان در پلیس آگاهی تهران بزرگ، فرماندهان پایگاه‌های مختلف پلیس آگاهی با حضور سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه ارائه کردند.

سردار عباسعلی محمدیان در جریان بازدید از دستاوردهای این طرح، با اشاره به اقدامات پلیس در برخورد با سارقان اظهار داشت: پلیس با استفاده از ظرفیت اداره‌های تخصصی و پایگاه‌های مختلف پلیس آگاهی، شناسایی و دستگیری سارقان را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سارقان با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سارقان افزود: در ماه‌های اخیر تعدادی از سارقان در جریان عملیات‌های پلیسی هدف قرار گرفته و دستگیر شده‌اند و اموال قابل توجهی نیز از آنها کشف شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اموال کشف‌شده در جریان این طرح گفت: اموالی که در اختیار متهمان کشف می‌شود و ظاهراً متعلق به آنها نیست، می‌تواند سرنخی برای کشف سرقت‌های دیگر باشد. به همین دلیل، مأموران پلیس آگاهی این اموال را بررسی کرده و تلاش می‌کنند صاحبان آنها را شناسایی و اموال را به مالباختگان بازگردانند.

سرقت منزل؛ تأکید پلیس بر ایمن‌سازی منازل

محمدیان با اشاره به موضوع سرقت منزل خاطرنشان کرد: اگرچه از نظر آماری، سرقت منزل ممکن است سهم بالایی از مجموع سرقت‌ها نداشته باشد، اما به دلیل ارزش بالای اموالی که شهروندان در منازل نگهداری می‌کنند، این نوع سرقت خسارت قابل توجهی به همراه دارد.

وی ادامه داد: تبدیل خانه به محل نگهداری حجم زیادی از اموال و وجوه نقد، می‌تواند زمینه طمع سارقان را فراهم کند و به همین دلیل توصیه می‌شود شهروندان از نگهداری اموال با ارزش بالا در منزل خودداری کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در منازل گفت: پنجره‌های ناایمن، باز گذاشتن درهای ورودی بالکن و استفاده از قفل‌های نامناسب از جمله مواردی هستند که می‌توانند زمینه ورود سارقان به منازل را فراهم کنند. شهروندان باید نسبت به ایمن‌سازی درها و پنجره‌ها و استفاده از قفل‌های مناسب توجه ویژه داشته باشند.

دستگیری باند سرقت با استفاده از کلید

در ادامه این طرح، یکی از فرماندهان پایگاه‌های پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری اعضای یک باند تخصصی سرقت اظهار داشت: اعضای این باند با استفاده از کلید و شگردهای مرتبط با آن اقدام به سرقت می‌کردند که متهمان در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: اموال کشف‌شده از متهمان برای شناسایی مالباختگان و بررسی ارتباط آنها با پرونده‌های سرقت در اختیار کارآگاهان قرار گرفته است.

زورگیری با شگرد خرید اموال از فضای مجازی

در بخش دیگری از این طرح، یکی از فرماندهان پایگاه‌های پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک گروه زورگیر خبر داد و گفت: متهمان با رصد آگهی‌های فروش اموال در فضای مجازی، خود را به عنوان خریدار معرفی کرده و با فروشندگان قرار ملاقات می‌گذاشتند.

وی ادامه داد: اعضای این گروه، قربانیان را به مکان‌های خلوت می‌کشاندند و در زمان ملاقات، با استفاده از زور و تهدید، اموال آنها را سرقت می‌کردند که در جریان اقدامات پلیسی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

هشدار درباره خرید کالاهای تقلبی

در بخش دیگری از این طرح، موضوع عرضه کالاهای تقلبی و به‌ویژه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

مسئولان پلیس با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به اصالت کالاها اعلام کردند: شهروندان برای جلوگیری از خرید و مصرف محصولات تقلبی، به‌ویژه در حوزه کالاهای آرایشی و بهداشتی، محصولات مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تهیه کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در جریان این بازدید بر تداوم اقدامات تخصصی پلیس آگاهی برای شناسایی سارقان، کشف اموال مسروقه و برخورد با باندهای سازمان‌یافته تأکید کرد و از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.