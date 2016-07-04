«مالی سویینی» به فرشچیان می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه این نمایش، میثم کیان در این باره گفت: برایان فری یل در ایران و در بین جامعه تئاتری آن نویسنده کمتر شناخته شده ای است که این روزها خوشبختانه به آن اهمیت داده شده و در تهران و دیگر شهرها اجراهایی از این نویسنده در حال تدارک و اجراست. از مهم ترین نوشته های او که به فارسی ترجمه شده است (برگردان ها) و (در لوناسا) را می توان نام برد.

وی درباره مضمون و حال و هوای نمایش اظهار داشت: «مالی سویینی» قسمتی از ماست، یا به عبارت بهتر قسمتی از روح ماست که در خلال زندگی پر از اوج و فرود روزمره مان آن را فراموش کرده ایم. گذر «مالی سویینی» از روشنی درون به تاریکی پیرامونش و سرانجام، رسیدن به دنیایی که معطوف به خودش است و صادقانه آن را به ما پیشکش می کند ، دلهره ای همراه با غمی شیرین برایمان به ارمغان می آورد.

این کارگردان در ادامه افزود: « مالی سویینی» را می توان بخشی فراموش شده از هستی خود دانست و سعی کرد آن را دریافت تا زندگی عاطفی تهی شده مان را از آن پر کنیم. «مالی سویینی» قسمتی مهم از هرکدام ماست؛ ما که می بینیم و ما که اجرا می کنیم. دنیای او جهانی از صداها و اشیایی است که با یک تاریکی بیرونی و یک روشنی درونی کامل تر شده است و سرانجام او، سرانجام عبرت آموزی است. دنیایی که او کشف می کند فارغ از زندگی روزمره و حرف و حدیث هاست؛ دنیایی که دردها و زخم های روحیات مردانه اطرافش برای او به ارمغان گذاشته است و او به آرامی و زیبایی آن را می پذیرد.

گفتنی است؛ در این نمایش نورا موسوی نور، فرهاد فتحی و معین وصال به ایفای نقش می پردازند. دستیاری کارگردان این اثر به عهده مهسا نصو حی و مدیران صحنه آن، امین آقاجانی و یوسف مبصریان هستند. طراح گریم آناهیتا روانگرد و طراح پوستر نیز لاله آشوری است. همچنین مریم قدسیه مدیر رسانه ای این نمایش است.

شایان ذکر است؛ «مالی سویینی» پنجمین نمایشی است که میثم کیان بعد از آثاری چون «درد مختصر» ، «کسوف» ، «یکرنگی» و «مستخدم ماشینی» به روی صحنه می برد که همگی با استقبال خوب شهروندان اصفهان مواجه شده است.