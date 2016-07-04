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۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

اعلام نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی شانزدهمین جشن «حافظ»

اعلام نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی شانزدهمین جشن «حافظ»

در شانزدهمین جشن حافظ(دنیای تصویر)، تندیس حافظ به بهترین چهره تلویزیونی اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با قدرت گرفتن برنامه‌های مجری محور تلویزیون، جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران بخش بهترین چهره تلویزیونی را از چند سال پیش به جایزه‌هایش اضافه کرد. نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال جشن حافظ از میان برنامه‌هایی انتخاب شده که از یک فروردین سال ۹۴ تا پایان اسفندماه ۹۴ روی آنتن تلویزیون یا روی اینترنت پخش شده‌اند.

نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی شانزدهمین جشن حافظ عبارتند از:

رامبد جوان (خندوانه)

عادل فردوسی‌پور (نود)

مهران مدیری (دورهمی)

رضا رشیدپور (دید در شب)

احسان علیخانی (ماه عسل)

برنده تندیس حافظ بهترین چهره تلویزیونی روز بیست و هشتم تیرماه در برج میلاد معرفی خواهد شد. از برندگان سال‌های گذشته این بخش می‌توان به داریوش ارجمند، مرتضی حیدری، رامبد جوان و عادل فردوسی‌پور اشاره کرد.

کد مطلب 3703374

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    نظرات

    • رضا ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
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      خواهش می کنم پیگیری کنید ،در اعتبار این جشن همین بس که برنامه ی دورهمی مربوط به سال 95 به خاطر سال 94 کاندید شده
    • شهرزاد احمدی ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
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      با سلام و خسته نباشید. خواهش میکنم امسال به برنامه ماه عسل هم توجه کنید. این برنامه 10 ساله با ماست ولی اون جور که باید مورد تقدیر قرار نگرفته. نه برنامه نه آقای احسان علیخانی
    • محمد ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
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      انصافي هم نگاه کنيم حق احسان عليخاني هست

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