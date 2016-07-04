اعلام نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی شانزدهمین جشن «حافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، با قدرت گرفتن برنامه‌های مجری محور تلویزیون، جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران بخش بهترین چهره تلویزیونی را از چند سال پیش به جایزه‌هایش اضافه کرد. نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال جشن حافظ از میان برنامه‌هایی انتخاب شده که از یک فروردین سال ۹۴ تا پایان اسفندماه ۹۴ روی آنتن تلویزیون یا روی اینترنت پخش شده‌اند.

نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی شانزدهمین جشن حافظ عبارتند از:

رامبد جوان (خندوانه)

عادل فردوسی‌پور (نود)

مهران مدیری (دورهمی)

رضا رشیدپور (دید در شب)

احسان علیخانی (ماه عسل)

برنده تندیس حافظ بهترین چهره تلویزیونی روز بیست و هشتم تیرماه در برج میلاد معرفی خواهد شد. از برندگان سال‌های گذشته این بخش می‌توان به داریوش ارجمند، مرتضی حیدری، رامبد جوان و عادل فردوسی‌پور اشاره کرد.