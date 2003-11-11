دعوت واليبال نشسته ايران به اروپا

احمد سيد باقري رييس انجمن واليبال نشسته ايران در گفتگو با خبرنگار" مهر" گفت : اين رقابت ها ارديبهشت ماه سال آينده در كشورهاي لهستان و مجارستان انجام خواهد شد و با توجه به نزديك بودن با زمان آغاز پاراليمپيك آتن اعزام تيم به اين مسابقه ها را در دستور كار قرار داده ايم.

وي در مورد مسابقه هاي جام طلايي كه قرار بود در ايام دهه مباركه فجر درايران برگزار شود، گفت: براي چند تيم دعوتنامه فرستاده ايم ، ولي هنوز جوابي دريافت نكرده ايم.